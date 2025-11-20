Este es el grupo que puede tramitar la Licencia de conducir permanente sin cita

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México - a cargo de Clara Brugada- tuvo la iniciativa de restaurar la Licencia de Conducir Tipo A Permanente y eso generó una respuesta masiva que generó saturación por lo que se viene un nuevo desafío.

El beneficio estará disponible hasta finales de este año. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX habilitó varios módulos de atención, pero el sistema viene colapsando por la avalancha de ciudadanos que quieren realizar el trámite.

Por el momento es difícil conseguir horarios disponibles para tramitar la licencia . En medio del caos, la jefa de Gobierno anunció una medida paliativa y se ampliará el horario de atención al público con un turno nocturno incluido que operará hasta las 9 de la noche.

Además de ser residentes de las demarcaciones de la ciudad de México , los ciudadanos deben presentar la identificación oficial y comprobante de domicilio. También deberán cumplir con la documentación y, si el caso lo requiere (primer trámite), acreditar el examen teórico.

Por otra parte, hay un grupo de conductores que puede saltarse las largas filas y los problemas de citas: se trata de aquellos que ya tenían una Licencia Tipo A. Estas personas pueden solicitar el trámite, incluyendo la reposición por extravío, completamente en línea. Además no necesitan presentar el examen teórico.

La licencia de conducir digital tiene la misma validez legal que el plástico físico en todo el país. En tanto, el documento solo aparecerá correctamente en la aplicación si todos los datos personales del usuario están actualizados.