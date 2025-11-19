Licencia de conducir más barata: dónde obtener el 50 por ciento de descuento este mes

Las autoridades de México confirmaron que tres estados implementarán descuentos del 50 por ciento en la expedición y renovación de la licencia de conducir . Los beneficios alcanzan a automovilistas y motociclistas y estarán disponibles durante noviembre.

Morelos es la entidad que habilitó el beneficio por más tiempo. El trámite con descuento está disponible desde el 22 de octubre y se podrá pagar hasta el 30 de noviembre.

La licencia tendrá una vigencia de cinco años y puede tramitarse en módulos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco y unidades móviles que recorrerán distintas comunidades. También se recordó que la licencia emitida en Morelos es válida en todo México.

Coahuila anunció un descuento de hasta 50 por ciento en la expedición y renovación de licencias de conducir. La vigencia del beneficio será del 13 al 30 de noviembre.

Los requisitos son simples y varían ligeramente según cada estado. Foto: Shutterstock

Como referencia, una licencia tipo A para vehículos particulares que normalmente cuesta cerca de 1.099 pesos queda reducida a la mitad durante el periodo promocional.

Para realizar el trámite se solicita identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, CURP impresa, licencia anterior en caso de renovación y el recibo de pago.

Sinaloa suma rebajas en trámites vehiculares

El SATES de Sinaloa activó un paquete de descuentos que incluye:

50 por ciento en licencias de conducir (excepto licencias de aprendiz)

50 por ciento en cambio de propietario

Hasta 80 por ciento en multas y recargos vehiculares

Los descuentos estarán disponibles del 3 al 17 de noviembre, tanto en línea a través del portal ciudadano como en los módulos de atención.

Qué tener en cuenta

Cada estado mantiene sus propios requisitos, aunque en general se solicita identificación oficial, comprobante de domicilio vigente, CURP y, si corresponde, la licencia anterior. Se recomienda revisar horarios de atención y disponibilidad de módulos antes de asistir.