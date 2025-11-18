Licencia de conducir digital gratis en CDMX: los requisitos y el sencillo paso a paso para obtenerla
Si tu licencia de conducir es válida, podés tenerla en tu celular. Esta versión es reconocida legalmente en todo el país.
La Ciudad de México (CDMX) implementó un horario de atención extendido para el trámite de la Licencia de Conducir Permanente durante 2025. Los habitantes pueden solicitar el documento desde las 9 hasta las 21 hasta el 31 de diciembre. Pero ¿qué sucede con la licencia de conducir digital?
La licencia de conducir digital es una versión electrónica del documento físico que todos los conductores necesitan para circular legalmente. Además se puede usar como identificación oficial en retenes, verificentros o al ser requerida por una autoridad de tránsito, mostrando el QR del documento.
Cabe destacar que no todos tienen la posibilidad de tramitar la versión digital. Pueden hacerlo quienes poseen una Licencia de tipo A o permanente, o quienes hayan obtenido su licencia en los últimos tres años. En cambio, quienes poseen el documento deteriorado o con datos ilegibles no pueden realizar el trámite.
¿Qué necesitas para tramitar la licencia de conducir?
Para tener tu licencia de conducir digital necesitás una licencia de conducir física vigente, una cuenta activa en Llave, tener instalada la App CDMX en tu celular, y tu CURP y la verificación de que tus datos están correctos en el sistema de SEMOVI. No se necesita un pago adicional para generar la versión digital.
La activación es sencilla y consta de pocos pasos:
- Abre la app CDMX en tu celular
- Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX
- En el menú principal, selecciona la opción Documentos digitales y elige Licencia de conducir
- Ingresa Tu CURP y valida que los datos sean correctos
- Finaliza la activación. Tu licencia aparecerá en la app con su código QR y podrás descargarla en PDF para tener respalda adicional.