México este martes: frío, viento intenso y lluvias en varios estados

El frente frío 15 avanza por el noroeste del país y traerá descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y lluvias en diferentes regiones del territorio.

El martes comienza en México con el avance del frente frío número 15, un sistema que se desplaza por el noroeste del país acompañado por una vaguada polar, aire ciclónico en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical.

La combinación de estos elementos provocará un marcado descenso de la temperatura en Baja California y Sonora, donde además crecerá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes. En las sierras más altas no se descarta la caída de nieve o aguanieve, especialmente en zonas montañosas de ambos estados.

A este escenario se suma una línea seca instalada sobre Coahuila, que en interacción con la corriente en chorro subtropical generará vientos fuertes en el norte y noreste. Desde Chihuahua hasta Tamaulipas, las rachas serán notorias durante la tarde y noche, con momentos de polvo levantado y disminución de visibilidad en tramos carreteros.

Mientras tanto, varios canales de baja presión cruzarán el interior del país y el sureste, potenciados por la humedad del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esto dejará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste. Guerrero, Oaxaca y Chiapas serán las entidades con mayor actividad, con episodios de lluvia fuerte en distintas zonas.

En el centro del país también se esperan nubes y algunas precipitaciones aisladas, aunque el ambiente seguirá siendo frío por la mañana debido a las temperaturas mínimas que persisten en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Muchas localidades de altura podrían registrar nuevamente heladas al amanecer.