México arranca la semana con frío, vientos fuertes y lluvias en el noroeste

Un nuevo frente frío se acerca al país y dejará descenso de temperatura, viento intenso y posibles nevadas en zonas altas del noroeste.

México inicia la semana con el avance de dos sistemas frontales que activarán el clima en varias regiones. Un nuevo frente frío ingresará por el noroeste durante este lunes, impulsado por una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, lo que provocará un descenso de temperatura, viento fuerte y lluvias en Baja California y Sonora.

En zonas de sierra, especialmente en Baja California y el norte de Sonora, no se descarta la caída de nieve o aguanieve.

Mientras tanto, el frente frío número 14 continuará desplazándose sobre el norte del país y, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará ráfagas de viento que se sentirán desde Chihuahua hasta Tamaulipas. El sistema perderá fuerza hacia la noche y dejará de influir en México.

Un lunes con lluvias aisladas y ambiente invernal en gran parte de México Además de los frentes fríos, varios canales de baja presión recorrerán el occidente, sur y sureste de México, donde la humedad del Pacífico, el golfo de México y el Caribe dará lugar a lluvias intermitentes. En Chiapas se prevén episodios más intensos, mientras que en estados como Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las precipitaciones se presentarán de manera dispersa.

En contraste, la mayor parte del territorio nacional tendrá condiciones estables, con cielo de despejado a parcialmente nublado. Aun así, el amanecer volverá a ser frío o muy frío en las zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde no se descartan nuevas heladas.