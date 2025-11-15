Una protesta en México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

La protesta de los autodenominados Generación Z reclama contra la inseguridad en el país. Hubo disturbios y balas de goma por parte de la policía.

Una protesta de la autodenominada 'Generación Z' convocada este sábado en Ciudad de México, que congregó a miles de mexicanos de todas las edades, terminó con disturbios en las puertas del Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo.

El recorrido inició en el Ángel de la Independencia como una marcha pacífica y terminó en la plaza más grande del país, donde el "bloque negro" de la manifestación golpeó con martillos y piedras las vallas que resguardaban el Palacio Nacional hasta derribarlas. Esto provocó un enfrentamiento entre este grupo y la policía capitalina, que lanzó gases lacrimógenos y de extintor.

Los incidentes en la protesta en México Los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en México Los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en México De acuerdo con medios de comunicación, paramédicos llegaron a la zona para atender a 20 heridos por golpes.

La protesta nacional de la ‘Generación Z’ en México no estuvo marcada por la edad, como ha ocurrido en otras partes del mundo, sino por el llamado a “no olvidar” a las víctimas de la violencia, un problema que persiste a pesar del cambio de gobierno que vivió México en 2018 con la llegada al poder del expresidente López Obrador, a quien sucede Sheinbaum.

mexico protesta 1 La convocatoria sirvió como catalizador a estudiantes, campesinos, miembros de partidos políticos de la oposición y ciudadanos nacidos en el estado Michoacán, región en conflicto por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (1985-2025), el pasado 1 de noviembre.