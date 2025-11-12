Suspenden licencias de conducir: qué pasa con la AB 60

La licencia AB 60 permite a migrantes conducir en California, pero ahora puede ser suspendida por infracciones.

La licencia AB 60, pensada como un beneficio para migrantes en California, puede ser suspendida ante cualquier infracción.

Hace años, California dio un paso histórico al implementar la licencia AB 60, un documento que permitió a miles de migrantes acceder al derecho de conducir sin necesidad de demostrar su situación migratoria. La medida fue celebrada como un avance en inclusión y seguridad vial, ya que garantizaba que más personas pasaran por el proceso de capacitación y exámenes oficiales.

Sin embargo, lo que en su momento fue un beneficio ahora se enfrenta a un escenario más duro: las autoridades estatales advirtieron que la AB 60 está sujeta a las mismas sanciones que cualquier otra licencia de conducir y puede ser suspendida o revocada ante infracciones graves.

El sistema de puntos del DMV El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) aplica un sistema de puntos para evaluar la conducta de los automovilistas. Según el Manual del Conductor 2025:

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses Cada infracción o accidente con responsabilidad suma puntos al historial. Al superar los límites, el DMV puede suspender o revocar la licencia, incluso si se trata de una AB 60.

Conducir en medio de la lluvia o viento intenso puede producir accidentes graves. Miles de migrantes dependen de la licencia AB 60 para trabajar y trasladarse diariamente. Foto: Archivo Faltas graves con pérdida inmediata Hay conductas que provocan la revocación automática, sin derecho a apelación: