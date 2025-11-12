Suspenden licencias de conducir: qué pasa con la AB 60
La licencia AB 60 permite a migrantes conducir en California, pero ahora puede ser suspendida por infracciones.
Hace años, California dio un paso histórico al implementar la licencia AB 60, un documento que permitió a miles de migrantes acceder al derecho de conducir sin necesidad de demostrar su situación migratoria. La medida fue celebrada como un avance en inclusión y seguridad vial, ya que garantizaba que más personas pasaran por el proceso de capacitación y exámenes oficiales.
Sin embargo, lo que en su momento fue un beneficio ahora se enfrenta a un escenario más duro: las autoridades estatales advirtieron que la AB 60 está sujeta a las mismas sanciones que cualquier otra licencia de conducir y puede ser suspendida o revocada ante infracciones graves.
El sistema de puntos del DMV
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) aplica un sistema de puntos para evaluar la conducta de los automovilistas. Según el Manual del Conductor 2025:
4 puntos en 12 meses
6 puntos en 24 meses
8 puntos en 36 meses
Cada infracción o accidente con responsabilidad suma puntos al historial. Al superar los límites, el DMV puede suspender o revocar la licencia, incluso si se trata de una AB 60.
Faltas graves con pérdida inmediata
Hay conductas que provocan la revocación automática, sin derecho a apelación:
Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas (DUI).
Participar en carreras callejeras ilegales (street racing).
Provocar un accidente y huir del lugar (hit-and-run).
Evadir a la policía, especialmente si hay heridos.
Estas infracciones implican además multas elevadas, antecedentes penales y hasta penas de cárcel.
Otros motivos de suspensión
Además de los puntos acumulados o las faltas graves, existen situaciones adicionales que pueden derivar en sanciones:
-
No presentarse ante la corte tras recibir una multa.
Circular con placas alteradas o ilegibles.
Permitir que alguien sin licencia maneje el vehículo.
Usar pantallas visibles para el conductor que no sean parte del sistema de navegación.
Conductores menores de edad
Los menores de 18 años con licencia provisional enfrentan reglas más estrictas:
-
Una sola infracción puede generar restricciones temporales.
Tres incidentes en un año implican suspensión de seis meses y un período de prueba de 12 meses.
En casos que involucren alcohol o drogas, la revocación es inmediata.
La AB 60 fue celebrada como un avance histórico en inclusión, pero hoy se enfrenta a un escenario más duro. Para miles de migrantes , el riesgo de perder la licencia significa quedar sin movilidad, sin acceso a trabajo y expuestos a sanciones más severas.