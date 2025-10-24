Presenta:

Atención: estos son los cortes de luz programados para este sábado y hay novedades para el domingo

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en dos departamentos de Mendoza durante el fin de semana.

Continúan los trabajos de mantenimiento por parte de Edemsa

Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 25 de octubre, debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada, ambos pertenecientes al Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos.

La novedad para el domingo –día de elecciones- es que no se realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que no hay cortes anunciados.

Cortes de luz programados para este sábado 25/10

Tunuyán

  • Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Julio A. Roca. En el barrio Covitihm. De 14.30 a 18.30 h.
  • Hacia el sur de la intersección de callejón Gerardi y Correa con Domínguez; Los Sauces. De 9.00 a 11.00 h.

San Carlos

  • En calle Duma, 500 metros hacia el sur de Los Indios; El Cepillo. De 8.30 a 10.30 h.

