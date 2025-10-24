Atención: estos son los cortes de luz programados para este sábado y hay novedades para el domingo
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en dos departamentos de Mendoza durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 25 de octubre, debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada, ambos pertenecientes al Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos.
Te Podría Interesar
La novedad para el domingo –día de elecciones- es que no se realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que no hay cortes anunciados.
Cortes de luz programados para este sábado 25/10
Tunuyán
- Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Julio A. Roca. En el barrio Covitihm. De 14.30 a 18.30 h.
- Hacia el sur de la intersección de callejón Gerardi y Correa con Domínguez; Los Sauces. De 9.00 a 11.00 h.
San Carlos
- En calle Duma, 500 metros hacia el sur de Los Indios; El Cepillo. De 8.30 a 10.30 h.