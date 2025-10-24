Atención: estos son los cortes de luz programados para este sábado y hay novedades para el domingo

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en dos departamentos de Mendoza durante el fin de semana.

Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 25 de octubre, debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada, ambos pertenecientes al Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos.

Mantenimiento Programado #EDEMSA

Sábado 25 de Octubre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/iIFYnWIOsU — EDEMSA (@Edemsa) October 24, 2025 La novedad para el domingo –día de elecciones- es que no se realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que no hay cortes anunciados.