Atención: cortes de luz en Guaymallén, Las Heras y otros cinco departamentos este jueves

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 23 de octubre, debido a las tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos este jueves a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este jueves 23/10

Guaymallén

  • Entre calles Tomás Godoy Cruz, Lucio Mansilla, Bandera de Los Andes, Mitre y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
  • En la intersección de calles Ferrari y Tabanera y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • En calle Lavalle, entre callejones N°5 y N°8, y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle San Martín Norte, entre calles N°150 y Los Pinos. En calle San Martín, entre Los Álamos y calle N°619. En calle Los Salamanquinos, entre San Martín y calle N°4, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle

  • En calle San Martín Sur, entre Belgrano y Proyectada V132. Entre calles Rivadavia, Medina Elías, Libertad, Alem, Belgrano y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Iriarte, entre Restaurant Pimienta y Sal y Bodega Coletto; El Zampal. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • En calle N°2, hacia el sur de El Retiro. En el barrio El Cepillo; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles Don Bosco, Belgrano y Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Moreno y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle El Zanjón, entre Las Arabias y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la Ruta Nacional N°144, hacia el sur de Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 11.00 a 13.30 h.

