Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, son seis los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 24 de octubre, debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 24/10
Guaymallén
- Entre calles Godoy Cruz, Tirasso, Pedro del Castillo e Higueritas. Entre calles Chile, Polizzi, Montes de Oca y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- Hacia el sur de la intersección de calles El Carmen y Colón; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Salentein y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En Carril Nacional, entre calles Pellegrini y Chacón. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad, Ceferino Namuncurá, Eugenio Bustos y José Hernández. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Sardini, El Zanjón, Yensen y Costa de las Vías; El Usillal. De 8.15 a 12.15 h.
- Entre calles Pringles, Bartolomé Mitre, Chaco e Independencia. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles El Clavel, Apiolazza, Forte y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°222; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.