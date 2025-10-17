Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, son tres los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 18 y domingo 19 de octubre. Esto tiene que ver con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son tres los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana: Guaymallén, Tunuyán y Ciudad.
Cortes de luz programados para este sábado 18/10
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Agüero y Guaymaré. En calles Pujol y Lillo, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 15.00 a 19.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 19/10
Ciudad
- En calle Juan B. Justo, entre Paso de Los Andes y Tiburcio Benegas. Entre calles Joaquín V. González, Martínez de Rozas, Agustín Álvarez, Granaderos y zonas Aledañas. De 8.00 a 12.00 h.