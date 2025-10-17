Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, son tres los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana.

MDZ Sociedad

Por tareas de mantenimiento, algunas zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana.

Por tareas de mantenimiento, algunas zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 18 y domingo 19 de octubre. Esto tiene que ver con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son tres los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico este fin de semana: Guaymallén, Tunuyán y Ciudad.

Te Podría Interesar

Cortes de luz programados para este sábado 18/10

Guaymallén

  • En calle Buenos Vecinos, entre Agüero y Guaymaré. En calles Pujol y Lillo, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 15.00 a 19.00 h.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/1979306569096425646&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz programados para este domingo 19/10

Ciudad

  • En calle Juan B. Justo, entre Paso de Los Andes y Tiburcio Benegas. Entre calles Joaquín V. González, Martínez de Rozas, Agustín Álvarez, Granaderos y zonas Aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Archivado en

Notas Relacionadas