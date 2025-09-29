Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de Mendoza en distintos momentos de la jornada.

Habrá cortes de luz en ocho departamentos de la provincia este martes.

Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 30 de septiembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este martes 30/9 Ciudad En calle Berdasco, en las inmediaciones del Acceso N°3; Asentamiento Favaloro. De 10.15 a 14.15 h.

Las Heras En calle Dr. Moreno, entre República de Siria y Rawson. Entre calles Juan A. Maza, Agustín Álvarez, Río Negro y Dr. Moreno. En calle Pueyrredón y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Luján En la intersección de calles Pueyrredón, Benito de San Martín, Colector Sosa y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Patricias, Mariano Moreno, Sáenz Peña, Evans y zonas aledañas. De 9.00 a 11.30 h.

En calle Terrada, hacia el norte de Olavarría. En el barrio Unión y Patria. De 10.30 a 14.30 h.