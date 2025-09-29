Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de Mendoza en distintos momentos de la jornada.
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 30 de septiembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 30/9
Ciudad
- En calle Berdasco, en las inmediaciones del Acceso N°3; Asentamiento Favaloro. De 10.15 a 14.15 h.
Las Heras
- En calle Dr. Moreno, entre República de Siria y Rawson. Entre calles Juan A. Maza, Agustín Álvarez, Río Negro y Dr. Moreno. En calle Pueyrredón y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En la intersección de calles Pueyrredón, Benito de San Martín, Colector Sosa y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Patricias, Mariano Moreno, Sáenz Peña, Evans y zonas aledañas. De 9.00 a 11.30 h.
- En calle Terrada, hacia el norte de Olavarría. En el barrio Unión y Patria. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- Entre calles Pedrolini, Pueyrredón, Torrontegui, Corvalán y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
- En callejón Dumit; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Videla Castillo. En la etapa III del barrio Recodo; Russell. De 15.00 a 17.00 h.
- En calle 25 de Mayo. En la etapa II del barrio Recodo; Russell. De 17.30 a 20.00 h.
- En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Tropero Sosa y Videla Castillo. Entre calles Palma, Corrientes, 25 de Mayo, Maza y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Aura, El Álamo, El Bajo y Ruta N°7. En el barrio Coop. Fray Luis Beltrán; Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre J. M. de la Reta y Roque Sáenz Peña, y adyacencias; Las Violetas. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 13.30 h.
Tunuyán
En la intersección de calles La Puntilla, El Álamo y Guiñazú y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle El Milagro, entre El Retiro y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle N°6, entre calle N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Constitución, entre Quiroga y Ejército de Los Andes. En el barrio Ciudad Centro. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Montecaseros, Buchardo, Vicente López y Planes y Casnati. De 15.00 a 18.00 h.
- Entre calles Lara, Lazo, Veras Arena y El Clavel; Colonia Elena. De 13.30 a 17.30 h.
- En calle La Lonja, entre Cubillo y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.