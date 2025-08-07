Asoma el Día del Niño: cómo comprar los regalos con descuentos y promociones

Dos eventos clave en la previa del festejo del Día del Niño pueden facilitarle mucho las cosas a los padres interesados.

El Día del Niño se celebrará el 17 de agosto en todo el país.

Este jueves 7 de agosto el Gobierno nacional decidió por decreto que el tercer domingo de agosto de cada año se celebrará el Día del Niño. Esta medida llega luego de la incertidumbre que se generó desde hace un mes cuando la Cámara del Juguete y los comerciantes comenzaron a debatir al respecto de la fecha de celebración.

De todas formas, los padres ya comenzaron sus andanzas por los comercios de cada ciudad para poder conseguir los regalos a un precio más barato. Los mismos buscan las promociones y/o descuentos para aprovechar en las semanas previas a la celebración.

El banco que ya ofrece descuentos por el Día del Niño Por ejemplo, un banco que tomó la lanza en las últimas horas fue el Banco BBVA que otorgó un programa de beneficios a sus clientes para aplicarlo en diferentes jugueterías del país. Con este esquema de descuentos, los reintegros llegan hasta los $40.000 si utilizan los beneficios acumulados con la app MODO.

En este caso, todos los jueves de agosto, BBVA ofrece 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito de BBVA a través de la app de ese banco y con MODO. El tope es de 20.000 pesos por usuario por mes. Las jugueterías adheridas son City Kids, Educando, Somos Los Juguetes, Carrousel, El Mundo del Juguete, Kinderland, Compañía de Juguetes, Osito Azul y Apioverde.

Juguetes La campaña por el Día del Niño apunta a mover el consumo local con rebajas especiales en jugueterías y negocios deportivos. Municipalidad de Guaymallén Otro beneficio que puede ser clave para el Día del Niño Una costumbre arraigada ya desde hace años es la organización del evento denominado La Noche de las Jugueterías, que tendrá lugar este viernes 8 de agosto de forma online y física en todo el país. Es organizado por la Cámara Argentina del Juguete y ofrecerá descuentos y promociones para acceder a los regalos.