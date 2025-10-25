El fuerte temporal que azotó durante la madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires dejó imágenes impactantes de vehículos completamente cubiertos por la inundación en distintos tramos de la avenida General Paz . Las lluvias, que superaron los 150 milímetros en menos de cuatro horas.

Las tormentas provocaron anegamientos, cortes de luz y una ola de emergencias que movilizó a todas las fuerzas de rescate.

Desde las primeras horas del sábado, equipos de Bomberos, Defensa Civil, Policía y el SAME trabajaron sin pausa para asistir a las personas que habían quedado atrapadas dentro de sus autos. En varios casos, los rescatistas debieron ingresar caminando entre corrientes de agua para abrir las puertas de los vehículos y sacar a los ocupantes, mientras otros eran evacuados con sogas o trasladados en gomones.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, pidió expresamente evitar la circulación por calles, avenidas y rutas mientras persistan los anegamientos: “Todas las víctimas graves que hemos tenido fueron personas en tránsito. La recomendación más grande es quedarse en casa hasta que el agua baje”, advirtió.

Así rescataban a las personas varadas en sus autos por la inundación de la General Paz

El fenómeno meteorológico, que se desplazó del sudoeste al noreste de la provincia, afectó especialmente a los barrios porteños de Villa Devoto, Saavedra, Villa Urquiza, Liniers y Villa Santa Rita, donde se registraron los mayores niveles de lluvia acumulada. En Devoto, la precipitación llegó a 166 milímetros, superando el promedio histórico de todo octubre.

En la General Paz, las escenas fueron dramáticas. Algunos automovilistas quedaron varados en medio de la corriente, mientras otros intentaban empujar sus autos sin éxito. Los bomberos tuvieron que cortar tramos de la traza, especialmente en los pasos bajo nivel de Mosconi, Cerati y Spinetta, convertidos en verdaderas lagunas.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi, aseguró que la ciudad “se está normalizando rápidamente” gracias al trabajo conjunto de los equipos de emergencia, aunque pidió “circular lo menos posible” mientras siga vigente el alerta naranja por lluvias y vientos.

La tragedia también golpeó en medio del caos: un taxista de 60 años murió tras descompensarse dentro de su vehículo en la colectora de General Paz, a la altura de Pedro Varela.

30 mil usuarios sin luz

En paralelo, se reportaron más de 30.000 usuarios sin luz en distintos puntos del AMBA, con los barrios de Lanús, San Martín, Lomas de Zamora y Avellaneda entre los más afectados.

Las autoridades recordaron los teléfonos de emergencia habilitados: 911 (seguridad), 107 (SAME) y 103 (Defensa Civil), y remarcaron la importancia de mantener la calma y seguir únicamente la información de los canales oficiales.

Mientras el agua comienza lentamente a descender, las imágenes compartidas por vecinos en redes sociales dejan un registro del temporal más severo del año: calles convertidas en ríos, vehículos flotando y el esfuerzo incansable de los rescatistas que, bajo la tormenta, ayudaron a salvar vidas.