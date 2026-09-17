Así quedó la cúpula de un emblemático edificio que cayó en la vereda de Callao y Sarmiento: quedó clausurado

La caída de restos de mampostería desde la cúpula de un antiguo inmueble ubicado en la intersección de la avenida Callao y la calle Sarmiento encendió las alarmas entre vecinos y peatones en el barrio porteño de Balvanera. Ante la presunción de un riesgo mayor de desmoronamiento en una zona de alta circulación comercial y teatral —próxima a la avenida Corrientes—, las autoridades desplegaron un operativo de emergencia que derivó en la clausura parcial de la propiedad.

El edificio afectado en Callao y Sarmiento X/@FabianWaldman Efectivos de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar tras la denuncia por el desprendimiento de fragmentos hacia la vía pública. Una vez allí, los bomberos accedieron a la terraza del inmueble de cuatro plantas para remover molduras inestables de la cúpula y evitar nuevos incidentes. Registros urbanos de Google Maps de octubre de 2025 ya mostraban que un lateral de la estructura carecía de dos de sus muros desde hacía tiempo, lo que agravó el deterioro del remate arquitectónico.

Producto del hecho alrededor de 30 personas fueron desocupadas del inmueble de manera preventiva durante las maniobras del personal de Seguridad. En las últimas horas se instaló un perímetro con vallado preventivo en la vereda para limpiar el material derramado, lo que requirió un corte parcial sobre la avenida Callao y generó fuertes demoras vehiculares.

Clausura parcial e inicio de obras de refacción Como parte de las disposiciones preventivas fijadas por la Ciudad, se ordenó el cierre del kiosco que opera en la planta baja y se dictaminó la clausura preventiva del primer y segundo piso del edificio.