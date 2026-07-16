Así fue la evacuación de tres personas en Las Cuevas por las intensas nevadas

Un intenso temporal de nieve obligó a activar un operativo de evacuación en plena cordillera mendocina durante la tarde de este jueves.

Un intenso temporal de nieve obligó a activar un operativo de evacuación en plena cordillera mendocina durante la tarde de este jueves. Tres personas fueron trasladadas desde Las Cuevas hacia Uspallata en medio de condiciones climáticas que se deterioraban hora tras hora, en una acción coordinada que permitió ponerlas a resguardo antes de que la nevada complicara por completo la circulación en el corredor internacional.

El traslado se concretó gracias al trabajo conjunto de maquinaria de Vialidad Nacional y del Escuadrón de Gendarmería a cargo del segundo comandante Herrera, que sumó al personal apostado en Punta de Vacas. La articulación entre ambos organismos resultó clave para abrir paso entre la nieve acumulada y garantizar que los tres ciudadanos llegaran sin inconvenientes al valle de Uspallata, donde las condiciones son considerablemente más estables.

La evacuación en Las Cuevas Según la información oficial, el fenómeno comenzó a golpear la zona de Las Cuevas alrededor de las 15.30, con una intensidad que fue en aumento. Apenas una hora y media después, cerca de las 17, los equipos de emergencia iniciaron el retiro preventivo de turistas que se encontraban en Puente del Inca y en el sector de Los Puquios, dos puntos muy visitados durante la temporada invernal por su cercanía a los centros de esquí y al paso fronterizo.

Los pronósticos que manejan las autoridades encienden todas las alarmas: se esperan acumulaciones de hasta 3 metros de nieve del lado chileno y unos 2,5 metros en territorio argentino. Se trata de valores extraordinarios que anticipan jornadas muy complejas para el tránsito por la ruta nacional 7, la principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, habitualmente afectada por cierres prolongados cuando se registran nevadas de esta magnitud.