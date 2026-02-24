Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza, en la antesala de nuevas tormentas "severas"
Las condiciones serán propicias para el comienzo de clases en Mendoza, pero no durarán mucho tiempo.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este miércoles 25 de febrero será una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura en Mendoza, con una mínima de 18ºC y una máxima de 30ºC: ideal para el comienzo de clases.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: circulación de viento sur leve entre las 12 y las 23 en toda la provincia. Se prevé viento Zonda en el Sur de Malargüe y cordillera Sur, entre las 16 y 20, de forma leve.
- Nubosidad: amanece seminublado. Tendencia a cielo despejado hacia el mediodía. Nubosidad o seminubosidad nuevamente desde las 20 en la zona Sur. Entre las 0 y 1 del jueves, posibilidad de convección y tormentas aisladas en el Norte y Este provinciales.
- Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El jueves las condiciones continuarán similares, aunque se espera un leve ascenso en la temperatura y se anticipan tormentas hacia la noche. En tanto que el viernes se presentará “muy inestable”, con tormentas severas en sectores cultivados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas para este miércoles en Mendoza.