Así es el impresionante mural de Oasis en Núñez: dónde está la obra que celebraron los hermanos Gallagher

El fin de semana pasado, Oasis volvió a presentarse en Argentina tras 16 años. La banda inglesa dio dos shows inolvidables en el estadio Mâs Monumental de River Plate, los días 15 y 16 de noviembre, desatando el furor entre los fanáticos que pudieron volver a ver en vivo a los hermanos Gallagher juntos.

Sin embargo, la sensación por la llegada de Oasis a la Argentina ya se hacía sentir desde que la propia banda lo anunció oficialmente. Una vez más, Liam y Noel Gallagher tocarían frente a miles de fanáticos ansiosos de escuchar lo mejor de su discografía en el estadio ubicado en el barrio porteño de Núñez .

En ese marco, un grupo de artistas y fanáticos locales comenzaron a idear un homenaje a la agrupación británica nacida en la ciudad de Mánchester en 1991. Se trata de nada más ni nada menos que un mural que retrata a los integrantes de la banda como a Richard Ashcroft, el músico que teloneó sus shows.

La idea del mural se convirtió en una realidad recientemente, cuando el grupo de artistas y fanáticos se reunió para llevar a cabo la obra de arte en honor a sus ídolos. A tan solo 10 cuadras del Estadio River Plate -en Crisólogo Larralde y vías de la Estación Núñez del Tren Mitre- se encuentra la impresionante obra que forma parte del proyecto internacional Mural of Music (@MuralofMusic) .

Para llevarlo a cabo, participaron los artistas Melina Gómez ( @melina.lluvia ), Eva Luna Maissa ( @floresdeluna.pintura) , Martín “TiN”( @tin_rocktambulo ) y Heber Martínez ( @heb_martinez ), referentes del arte urbano local, y el artista británico Benjamin Rock (Sketch MCR - @sketchmcr ). Asimismo, estuvo presente la mendocina Daniela, creadora del sitio Mansa Música.

“El mural retrata a Liam y Noel Gallagher, recordados en lo que era su última visita al país en 2009, al telonero Richard Ashcroft, y a los músicos Bonehead (Paul Arthurs), Andy Bell, Gem Archer y Joey Waronker, junto a referencias visuales a los shows históricos de la banda en Argentina”, reza el comunicado oficial de “La Banda del Mural”.

El mural también incluye una marcha de fans rumbo al estadio, basada en fotos reales compartidas por la banda y por seguidores; títulos de canciones emblemáticas; cielos inspirados en los colores argentinos; y cientos de nombres de fans, recolectados a través de redes sociales y sorteos del proyecto, que hoy forman parte del mural. “Es un homenaje vivo: hecho por fans reales, con historias reales, y validado por los propios protagonistas”, concluyeron.

El mensaje de Oasis tras ver el Mural

El mural que nació como un homenaje colectivo hacia la banda, “se transformó en un símbolo del reencuentro entre la banda y el público argentino”. Como si fuera poco, desde su presentación, miles de fanáticos se acercaron y se sacaron fotos con el mural de fondo. Estas imágenes llegaron hasta Liam y Noel, quienes no dudaron en compartirlo en sus redes sociales como en la cuenta oficial de Oasis.

Por su parte, el músico británico Richard Ashcroft -también conocido por haber sido el vocalista de The Verve- visitó el mural en Núñez, se sacó fotos, grabó un video y escribió en sus redes: "Otro día glorioso en Argentina amor el mural gran trabajo amor y paz".