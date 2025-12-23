Aseguran que se adelantaría el feriado de Carnaval 2026: la fecha que analiza el Gobierno

Mientras todos los argentinos planifican cómo atravesar la Navidad y las fiestas de Año Nuevo, en conjunto con las vacaciones llegará el primer fin de semana largo del 2026. El mismo tendrá como motivo el feriado de Carnaval , con una tradición que moviliza a miles de personas y genera expectativas en el sector turístico argentino.

Según la información que circula antes de la publicación oficial del calendario completo, los días no laborables por Carnaval caerán el lunes 16 y el martes 17 de febrero, conformando un fin de semana XL que inicia el sábado 14 y se extiende hasta el martes.

Este cronograma representa un adelantamiento con respecto a años anteriores, ya que en 2025 estas celebraciones se dieron a comienzos de marzo.

El decreto con los feriados confirmados los publicará el Gobierno nacional de Javier Milei en los últimos días del 2025, por lo que todavía hay tiempo para que sean oficializados en el calendario.

El Carnaval tiene sus raíces en tradiciones cristianas vinculadas a la Cuaresma , el periodo de 40 días que antecede a la Semana Santa. La fecha específica de este feriado cambia cada año porque se calcula en relación con el domingo de Pascua , que a su vez depende del ciclo lunar y del equinoccio de otoño en el hemisferio sur.

feriado.jpg El feriado de Carnaval en 2026 caería en febrero. Noticias Argentinas

Más allá del Carnaval, el calendario nacional de días festivos para 2026 ya incluye otros feriados clave que se mantienen fijos año tras año, como:

1° de enero (Año Nuevo)

24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)

2 y 3 de abril (Día del Veterano de Malvinas y Viernes Santo)

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Revolución de Mayo)

20 de junio (Día de la Bandera)

9 de julio (Independencia)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Además, hay feriados trasladables que el Poder Ejecutivo puede mover para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos extra, aunque aún no se ha confirmado oficialmente cómo se implementarán en 2026.

Con el calendario anual perfilándose, muchas familias y agencias de viaje ya planifican escapadas y actividades aprovechando estos días de descanso, que se suman a la agenda de vacaciones de verano en todo el país.