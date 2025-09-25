ArtFlow Experience: una innovadora plataforma inmersiva para potenciar desarrollos inmobiliarios

Esta semana se presentó formalmente la primera edición de ArtFlow Experience, la exposición inmersiva de arte, arquitectura, música y tecnología que transforma desarrollos inmobiliarios en escenarios de experiencias sensoriales, instalaciones inmersivas y propuestas culturales únicas.

En esta oportunidad, la muestra se desarrollará del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre en el emprendimiento "Lofts de La Imprenta", ubicado en Don Bosco 4035, en el barrio porteño de Almagro. En total, más de 3500 m2 del emprendimiento serán transformados en una muestra artística multidisciplinaria apta para todas las edades.

Casi 120 artistas nacionales entre los se cuentan creadores visuales, colectivos, escultores, diseñadores y curadores así como también músicos, DJs y VJs, intervendrán un total de 35 espacios a través de instalaciones de arte contemporáneo, acciones performáticas, murales y colaboraciones con marcas.

“ArtFlow Experience nace con el objetivo de brindar a los emprendimientos inmobiliarios la posibilidad de posicionarse a través del arte. De esta forma, los desarrollos se convierten en espacios de expresión del talento artístico nacional de una forma auténtica. En ArtFlow Experience, el arte no queda atrapado en etiquetas vacías y propuestas comerciales, sino que se expresa de forma libre y abierta, en una propuesta con contenido de calidad y con propósito”, explica Alberto Robredo, quien se asoció con su hija, Sofía, para crear y curar la muestra.

Al tratarse de intervenciones en espacios específicos de emprendimientos inmobiliarios, ArtFlow propone una experiencia artística única e irrepetible, que irá modificando su locación y propuestas en cada edición.

De esta forma, se convierte en una propuesta verdaderamente auténtica, con el potencial para conectar la escena artística nacional con diversos barrios y zonas, especialmente aquellas que se encuentran por fuera del “Corredor” en el que tradicionalmente se ofrecen las propuestas artísticas y culturales de la Ciudad. Estas características le han valido ser declarada De Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

“Ser sede de esta primera edición de ArtFlow Experience es todo un orgullo para nosotros”, comenta Fernando Barenboim, Presidente de GES Desarrollos. “Llevo casi 30 años desarrollando edificios de lofts, devolviéndole la magia y el alma a edificios dejados o abandonados, y esta unión con ArtFlow, que incorpora la cultura y el arte a nuestro edificio, es un aporte de valor en ese objetivo final de revalorizar viejos espacios. De esta manera, la vieja imprenta de los salesianos se eleva y se convierte definitivamente en Lofts de la Imprenta”, completa.

Al propiciar el encuentro entre arte, arquitectura, tecnología y real estate, ArtFlow Experience se posiciona como una herramienta disruptiva de comunicación que genera valor simbólico y narrativo para proyectos inmobiliarios en etapa de preventa o construcción, transformando sus unidades modelo, balcones, pasillos y los edificios mismos en escenarios culturales y expositivos.

“Quienes nos visiten vivirán experiencias inmersivas e interactivas divididas en cuatro grandes bloques, centrados en la música, el arte digital, propuestas participativas y arte envolvente”, agrega Sofía Robredo. “Esta oferta convierte a ArtFlow Experience en algo más que una simple exposición de obras artísticas: es una experiencia inmersiva e interactiva donde se puede ver, escuchar y hablar de arte, y los artistas pueden dar a conocer su mirada a un público amplio”’, concluye.

ArtFlow Experience estará abierto al público

Fecha: Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025

Lugar: Lofts de la Imprenta (Don Bosco 4035, CABA)

Curadores: Alberto F. Robredo y Sofía Robredo

Horarios: Lunes a jueves de 15 a 23 hs. y viernes a domingo de 12 a 23 hs.

Entrada libre y gratuita

Los interesados podrán contactar con los artistas para adquirir las obras.