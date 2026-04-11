Artemis II: los astronautas dieron detalles de lo que vivieron en el espacio

En una jornada que quedará grabada en los anales de la exploración científica, la tripulación de la misión Artemis II se presentó hoy ante los medios de comunicación en el Centro Espacial Johnson, ubicado en la ciudad de Houston, tras un exitoso amerizaje.

Tras un exitoso amerizaje en el Océano Pacífico la noche del viernes, los cuatro astronautas compartieron sus primeras impresiones sobre una odisea de diez días que devolvió al ser humano a las proximidades de la Luna tras más de medio siglo de ausencia.

La atmósfera en el auditorio Teague de la NASA fluctuaba entre la solemnidad institucional y el júbilo contenido. Los rostros de los protagonistas —reflejando el cansancio propio de la readaptación a la gravedad terrestre pero iluminados por el éxito— transmitieron un mensaje de unidad y progreso técnico.

La cápsula Orion, bautizada para esta misión como “Integrity”, demostró una resistencia excepcional al atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad de 40,000 km/h, soportando temperaturas críticas de 2,700 °C antes de desplegar sus paracaídas frente a las costas de California.

Durante la conferencia, los miembros de la tripulación ofrecieron perspectivas que combinaron el rigor técnico con la emoción humana.

Reid Wiseman (Comandante de la misión Artemis II): “Hemos visto y sentido cosas que la humanidad no experimentaba en décadas. Observar la Tierra desde la distancia lunar no es solo un logro de navegación, sino un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra ambición. La nave se comportó de manera impecable en cada encendido crítico”.

Victor Glover (Piloto de la misión Artemis II), destacó la precisión de las maniobras orbitales: “La transición entre la órbita terrestre y la trayectoria de inyección translunar fue una danza perfecta de ingeniería. Estamos listos para el siguiente paso: el descenso a la superficie”.

Christina Koch (Especialista de misión Artemis II), la primera mujer en orbitar la Luna subrayó el impacto social de la misión: “Este viaje no le pertenece a cuatro personas, sino a una generación que se atreve a soñar con lo imposible. La ciencia que hemos recopilado sobre la radiación y el comportamiento de los sistemas en el espacio profundo será la base de la futura colonia lunar”.

Jeremy Hansen (Especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense – CSA), resaltó la cooperación internacional: “Canadá se enorgullece de haber sido parte de este esfuerzo global. La Luna es ahora un puerto de salida hacia objetivos más ambiciosos”.

La conferencia también contó con la participación de líderes estratégicos que delinearon el futuro inmediato del programa: “Este es el inicio de una nueva era en la exploración espacial. Artemis II ha validado que nuestros sistemas de soporte vital y la infraestructura del cohete SLS están listos para sostener la vida humana en misiones de larga duración. Con esta misión completada, nos centramos con total confianza en el ensamblaje de Artemis III”, señaló Howard Hu (Gerente del Programa Artemis de la NASA).

Por su parte, el análisis político no se hizo esperar. El Presidente de los Estados Unidos, a través de un comunicado oficial, calificó la misión como “espectacular” y adelantó que recibirá a la tripulación en la Casa Blanca para discutir el objetivo final: la llegada del hombre a Marte.