Arte en la piel: las imágenes de los tatuajes que se hicieron en vivo y sorprendieron en la Nave Cultural

En la novena edición de la Expo Tattoo hubo arte realizado en vivo. Las mejores imágenes de un hecho que ya es un clásico del arte urbano de Mendoza.

Pablo Icardi/MDZ

Florencia llevaba varias horas recostada sobre la camilla, mientras Ramiro realizaba su arte usando la piel como lienzo. "Acordamos hacer un Joker con un Batman", dice Florencia. El tatuaje es parte de su vida y, de hecho, tiene dibujada la espalda. En la Expo Tattoo que se realizó en la Nave Cultural hubo artistas de todo el país y los diseños sorprendieron.

Florencia espera con paciencia que termine el tatuaje en su pierna.

En las piernas, en la espalda, en los brazos. En el pecho, en la cabeza. En zonas expuestas y también más íntimas. El cuerpo es el lienzo. Durante dos días la báscula de la Nave se convirtió en un espacio de intercambio, en un atelier y también en espacio de ventas. Además hubo competencias de tatuajes en nueve categorías, que incluyeron Costumbres Argentinas, Black & Grey, Finimalismo, Espaldas, Calaveras, Estética oriental y Lettering.

Cada obra tarda horas en realizarse entre el dibujo, la pintura y los detalles.

Los tatuajes representan arte, también historias de vida, mensajes, recuerdos. Todo plasmado en la piel y con mensajes eternos.

Los diseños fueron consensuados entre el tatuador y el tatuado.

La espalda es una de las zonas con más posibilidades de realizar diseños. También de las áreas más sensibles.

En la Expo Tattoo hubo concurso de diseños y realización.

La paciencia es clave para terminar una obra.

