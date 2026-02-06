Arranca la inscripción para becas de la UNCuyo: quiénes pueden anotarse y cómo hacerlo

Estudiantes podrán inscribirse a los 12 programas de becas. La modalidad para anotarse será exclusivamente online.

El lunes 9 de febrero comienza la inscripción para las becas de la UNCuyo.

El próximo lunes 9 de febrero inicia el proceso de inscripción para las becas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). La convocatoria se extenderá hasta el jueves 26 de febrero y es para todos los estudiantes que cursan los niveles de grado y pregrado, pero también para ingresantes que estén el preuniversitario.

La convocatoria incluye becas de alojamiento, conectividad, deporte, estudiante de grado, estudiante de tecnicatura, ayuda económica, comedor, discapacidad, residencia, jardines maternales, identidades plurales, pueblos originarios y escuelas rurales.

La inscripción será en un único llamado y se realizará exclusivamente de manera online.

Cómo inscribirse a las becas de la UNCuyo Como todos los años, la modalidad de inscripción será exclusivamente online. Se deberá completar un único formulario que se habilitará en la página de Bienestar, del 9 al 26 de febrero del 2026 (hasta las 23:59). En ese espacio se deberán subir las imágenes de la documentación excluyente que se encuentra detallada en ese sitio web.

Se recomienda a los interesados que antes de ingresar a la inscripción tengan toda la documentación en imágenes para poder subir al formulario online. Puede ser en fotografía o estar escaneada, pero en buena calidad (legibles). Para conocer el detalle de la documentación a entregar, se puede consultar acá.