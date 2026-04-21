Argentina vuelve a Europa: los dos pilotos que correrán la Fórmula 4 italiana en 2026

Alpha 54 Racing presentó oficialmente a sus pilotos argentinos para la temporada 2026 de la Fórmula 4 italiana. Thiago Palotini y Federico Díaz integrarán el proyecto impulsado junto al Automóvil Club Argentino, con base operativa en Italia y foco en la formación internacional.

La presentación marcó un nuevo paso dentro del programa deportivo de la estructura, orientado al crecimiento de jóvenes talentos argentinos en el automovilismo europeo.

El Automóvil Club Argentino encabeza el apoyo institucional y comercial del equipo, acompañado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e YPF.

La iniciativa representa un regreso histórico para Argentina, al volver a tener presencia como patrocinador dentro de una escudería europea luego de cinco décadas.

Un puente entre Argentina e Italia

Alpha 54 Racing cuenta con base en Faenza y fue creado por Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, ambos con experiencia previa en la Fórmula 1 tras su paso por Racing Bulls.

La estructura ya se encuentra operativa y participará en uno de los campeonatos formativos más competitivos del mundo, con el objetivo de servir como plataforma para pilotos argentinos rumbo a categorías superiores.

Quiénes son los pilotos elegidos

Thiago Palotini llega tras una sólida etapa en karting. Entre sus logros aparecen títulos en IAME y Rotax Argentina, además de la consagración en el Sudamericano Rotax. También acumuló experiencia internacional en distintas competencias. El piloto destacó que espera adaptarse con rapidez al auto y a los circuitos del calendario, y señaló que pelear por un podio sería un sueño dentro de un torneo de alto nivel.

Mientras que Federico Díaz inició su recorrido deportivo en 2022 y mostró una evolución sostenida en poco tiempo. Consiguió campeonatos provinciales y nacionales en karting antes de dar el salto a los monopostos en 2025. Durante esa temporada compitió en la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y también sumó participación en la Fórmula 4 brasileña.

El corredor sostuvo que integrarse a la nueva estructura representa una oportunidad importante y valoró tanto la calidad humana del equipo como el desafío deportivo que implica competir en Italia.