Arcana Festival 2026: un nuevo hito y nueva etapa de venta de entradas

Arcana Festival 2026 será un experiencia inmersiva única, con artistas internacionales de referencia. Nueva etapa de venta de entradas.

Arcana Festival 2026 comienza a vivirse y hubo un nuevo hito: la Fase 1 de tickets para ambos días se agotó en tan solo 24 horas. La respuesta inmediata del público confirma el fuerte posicionamiento del festival como uno de los encuentros de música electrónica más relevantes de Sudamérica.

arcana entradas 1 Arcana promete una experiencia inmersiva única, en un ambiente natural extraordinario, al pie de la cordillera. El Festival reunirá artistas internacionales de referencia como Rüfüs Du Sol (DJ Set), Arodes, Colyn y Nick Warren, y una curaduría enfocada en la vanguardia electrónica global.

arcana entradas 2 Nueva etapa de venta: Fase 2 disponible Ya se encuentra habilitada la Fase 2, que por primera vez ofrece tickets individuales por día, permitiendo elegir la experiencia del sábado, del domingo o ambos días.

Los tickets pueden adquirirse exclusivamente a través de venti.com.ar.