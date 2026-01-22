Árboles caídos y casas anegadas: una gran tormenta de viento, lluvia y granizo azotó San Rafael
Cerca de las 19, la gran tormenta se desató en Villa 25 de Mayo y luego descargó toda su fuerza en Las Paredes. Preocupación por los daños en la producción.
Tal como indicaba el pronóstico del tiempo, una gran tormenta azotó San Rafael. Según las primeras imágenes que han trascendido del fenómeno, se ve como la lluvia, el viento y el granizo destruyen árboles y producción agrícola a su paso.
Por dónde pasó la gran tormenta de San Rafael
Según el reporte de Defensa Civil, cerca de las 19 se desató la tormenta con intensas lluvias y granizo en Las Paredes, El Usillal, La Tombina, norte de Cuadro Benegas, norte del centro de San Rafael, oeste de El Cerrito y oeste de Cuadro Nacional. El sistema iba hacia el noreste lentamente. Mientras tanto, en otras zonas como Goudge, Salto Las Rosas y sur de La Llave se registraban lluvias moderadas.
Unos 20 minutos más tarde, la tormenta llegó a Las Paredes y El Cerrito un poco más debilitada pero con granizo. “Se desplaza al este a 30 kilómetros por hora con dirección a La Nora, Colonia Española, Resolana, Colonia Elena”, informaron desde Defensa Civil. El granizo también llegó al sur de Goudge, La Llave y Río Atuel.
La zona más afectada fue la que abarca Villa 25 de Mayo y Los Reyunos donde se reportaron árboles caídos, casas anegadas y vidrios rotos.
La palabra de Hebe Casado
La vicegobernadora Hebe Casado se mostró preocupada por la situación. “Seguimos monitoreando el impacto de la tormenta en San Rafael y en el sur provincial, con foco en la producción agrícola y en las fincas afectadas. Los equipos del Gobierno de Mendoza y la Dirección de Contingencias Climáticas estuvieron operativos durante todo el evento y el relevamiento continúa”, escribió la sanrafaelina en sus redes.
“Desde el 23 de enero y hasta el 5 de febrero inclusive, los productores podrán presentar denuncias para acceder al Fondo Compensador Agrícola y a los distintos sistemas de emergencia agropecuaria. Son herramientas concretas para acompañar a quienes sufrieron daños, frente a fenómenos climáticos cada vez más fuertes e impredecibles”, agregó.