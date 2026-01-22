Árboles caídos y casas anegadas: una gran tormenta de viento, lluvia y granizo azotó San Rafael

Cerca de las 19, la gran tormenta se desató en Villa 25 de Mayo y luego descargó toda su fuerza en Las Paredes. Preocupación por los daños en la producción.

Granizo en San Rafael portada Granizo en San Rafael Por dónde pasó la gran tormenta de San Rafael Según el reporte de Defensa Civil, cerca de las 19 se desató la tormenta con intensas lluvias y granizo en Las Paredes, El Usillal, La Tombina, norte de Cuadro Benegas, norte del centro de San Rafael, oeste de El Cerrito y oeste de Cuadro Nacional. El sistema iba hacia el noreste lentamente. Mientras tanto, en otras zonas como Goudge, Salto Las Rosas y sur de La Llave se registraban lluvias moderadas.

granizo en san rafael enero Una fuerte tormenta de agua, viento granizo se desató esta tarde en San Rafael. Defensa Civil Unos 20 minutos más tarde, la tormenta llegó a Las Paredes y El Cerrito un poco más debilitada pero con granizo. “Se desplaza al este a 30 kilómetros por hora con dirección a La Nora, Colonia Española, Resolana, Colonia Elena”, informaron desde Defensa Civil. El granizo también llegó al sur de Goudge, La Llave y Río Atuel.

La zona más afectada fue la que abarca Villa 25 de Mayo y Los Reyunos donde se reportaron árboles caídos, casas anegadas y vidrios rotos.

granizo en san rafael vertical La tormenta generó daños en viviendas y la producción. La palabra de Hebe Casado La vicegobernadora Hebe Casado se mostró preocupada por la situación. “Seguimos monitoreando el impacto de la tormenta en San Rafael y en el sur provincial, con foco en la producción agrícola y en las fincas afectadas. Los equipos del Gobierno de Mendoza y la Dirección de Contingencias Climáticas estuvieron operativos durante todo el evento y el relevamiento continúa”, escribió la sanrafaelina en sus redes.