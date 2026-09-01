"Aquí viene la gente a pedir ayuda": fuego cruzado en Las Heras por las instalaciones de Desarrollo Social

Las condiciones edilicias del inmueble en donde funcionan las oficinas del departamento de Desarrollo Social de Las Heras quedaron en el centro de la polémica luego de la difusión de un video en redes sociales. El archivo fílmico muestra un recorrido por el interior de las instalaciones. "Una verdadera vergüenza", exclama quien hizo el registro.

En las imágenes se pueden observar pisos en mal estado, un techo destruido, falta de picaportes y falta de luz, entre otros defectos.

En un video publicado en la red social TIkTok, un ciudadano expone una situación que, al menos en la comunidad lasherina, preocupa. El lugar al que las personas más vulnerables del departamento deben acudir para pedir ayuda presenta -según lo que se puede ver en el registro fílmico- numerosos y notables inconvenientes de infraestructura. La fachada, con baldosas rotas y paredes algo descuidadas es apenas un preámbulo de lo que luego se ve en el video.

Según las quejas, el piso en la sala de espera también presenta roturas.

"Aquí vienen las personas más humildes del departamento de Las Heras a pedir ayuda", comienza el relato del ciudadano, para luego pasar a realizar una recorrida por el interior del lugar. "¿Luz, luz?¿Se hace la luz?", se pregunta de manera irónica mientras presiona el interruptor y eleva la cámara para mostrar que el lugar no se ha iluminado.

"Mirá", dice al mostrar los techos, visiblemente deteriorados. La situación en los baños no es distinta: pisos rotos y hasta "una madera sosteniendo el lavamanos".

Las quejas también alcanzan al estado del techo del inmueble. Gentileza

Durante el video se asegura, además, que al establecimiento hace "dos años que le han cortado el gas natural". En ese momento, mientras realiza esa afirmación se escucha una voz femenina de fondo que afirma: "Hace muchísimo frío acá adentro".

También filma la situación de una puerta de lo que -indica- es una oficina privada. "Mirá el picaporte", señala: lo que se ve es una suerte de manija improvisada con lo que parece ser un cordón.

Quizás el punto más álgido es un entredicho que tuvo el ciudadano con un funcionario. Mientras el primero realizaba las grabaciones, el segundo lo invitó a salir del establecimiento: "Te pido que por favor te retires", se escucha decir en varias ocasiones.

Ante esta situación, la persona que filma recrimina que "acá vienen los vecinos más humildes a pedir ayuda, y estoy grabando cómo están las instalaciones". Acto seguido reclama: "Miren la electricidad, mire cómo está. Es un peligro".

"La precarización laboral que tienen los empleados aquí es brutal. Desarrollo Social, una verdadera vergüenza las instalaciones", concluye el video difundido en redes sociales.

El video de las quejas por el estado del edificio de Desarrollo Social de Las Heras

TikTok: @gustavomerlomza

Cabe destacar que quien realiza la publicación es Gustavo Merlo, fundador de Vientos de Cambio, un partido "vecinalista" de Las Heras que es oposición. Dicho espacio se define como una "agrupación de vecinos, emprendedores, comerciantes y empresarios" de dicho departamento.

En las pasadas elecciones se presentó como candidato a concejal, aunque no consiguió los votos necesarios para ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

La respuesta oficial

Desde el municipio, si bien reconocen que en el edificio hay "unas deficiencias", le aseguraron a MDZ que no han recibido ninguna queja formal ni informal por parte de ningún ciudadano y que las actividades se desempeñan con total normalidad. "Con mis empleados hablo todos los días, ellos tampoco me han manifestado nada", expresó Aldo Sáez, director de Desarrollo Social de Las Heras.

Además, aseguró que, si bien el edificio "es viejo", éste no es incómodo ni inseguro. "Eso no lo permitiría", aseveró Sáez, quien aclaró que en dicho lugar solo se atiende una porción de la población ya que existen "25 puntos de atención semanales en el territorio", los cuales remarca que "permiten mejorar la calidad de la atención".

Consultado sobre la crítica puntual del video, Sáez aseguró que "si es un vecino, con mucho gusto lo atiendo y escucho su preocupación".

Sobre la situación puntual del edificio, el director de Desarrollo Social de la comuna explicó que actualmente se encuentran trabajando en abordar las reparaciones que éste requiere. En ese marco, detalló que existe un expediente para "arreglar esas deficiencias".

Así, se planea realizar "un cambio total en la instalación de electricidad y gas, más la refacción de los baños". También está planeado construir sanitarios nuevos para personas con discapacidad. Para ello, está abierto un proceso licitatorio para la confección de los planos. "Eso sale por convenio marco con Provincia. Es una forma administrativa de llevar adelante las obras que hace que salga más rápido".

"Una vez que los planos sean aprobados por la Dirección de Obras Privadas, comenzará la intervención", detallan desde Las Heras.