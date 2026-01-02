Apps de citas o herramienta laboral: la insólita tendencia para "hacer match" con el empleo

Frente a los filtros de la IA en reclutamiento, surge una estrategia audaz: usar Tinder y otras apps de citas para hacer networking y contactar humanos clave.

En un insólito giro de las dinámicas de networking, las apps de citas, creadas originalmente para encuentros románticos o sexuales, son adoptadas en países anglosajones como una pragmática herramienta para buscar empleo. Así lo explicó la especialista en Inteligencia Emocional y Capital Humano, Verónica Dobronich, analizando los límites difusos entre la vida personal y profesional en la era digital.

La tendencia, según detalló la experta entrevistada por MDZ Radio, consiste en que los usuarios "utilizan las apps de citas como nueva herramienta para buscar trabajo", conectándose con personas de empresas o ámbitos donde aspiran desarrollarse. "Ya no es para un encuentro sexual o un encuentro amoroso como surgieron originalmente, sino justamente con la idea de hacer networking", precisó.

Este fenómeno aparece, en parte, como una reacción humana frente a la automatización de los procesos de selección. Dobronich señaló que el reclutamiento actual inicial "se hace 100% con IA", donde "no hay un humano haciendo ese filtrado". La inteligencia artificial puede leer "600 currículos por segundo", pero en esa eficiencia "hay cierto pensamiento crítico que se pierde". Frente a esto, la búsqueda a través de apps de citas persigue un objetivo claro: "Que te vea un humano. (…) El networking humano es lo que buscan estas personas", afirmó.

Cómo matchear con un empleo La estrategia es sencilla: los usuarios identifican profesionales en plataformas como LinkedIn y luego intentan contactarlos a través de aplicaciones como Tinder, donde la interacción puede ser más directa. No obstante, Dobronich aclaró que esta práctica, según los informes, aún no es masiva y se observa en culturas "más frías, más distantes" en relación a naciones anglosajonas. "Yo no sé acá cómo caería que le escribamos a alguien por una red de ese estilo para pedirle un consejo laboral o una ayuda", reflexionó.

Consultada sobre cómo sortear el primer filtro automatizado, la experta fue contundente respecto a la preparación del currículum: "Vos tenés que tener un currículum para cada postulación que hagas y tiene que coincidir con eso que están pidiendo ahí". Aclarando que esto debe hacerse sin mentir, obviamente. "Entonces de esa manera se hace como el match, ya que estamos hablando de apps de citas, entre el currículum y el aviso".