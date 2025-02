Las apps y la inteligencia artificial están cambiando el mundo. Día a día transforman la manera en la que trabajamos, nos relacionamos y cada esfera de la vida diaria. Era de esperar que haya personas, emprendedores, nerds tecnológicos que dieran con la plataforma correcta y ayudaran a cada paciente a encontrar su psicólogo. Lo que no era tan evidente era que parte de esos nerds y emprendedores que hicieran esta suerte de Tinder psicológico trabajaran desde Argentina, particularmente desde Mendoza.

Yamil Juri, desde el software; Michele Benenzon y Lucas Tortonese, desde la salud mental, crearon esta plataforma que estará abierta totalmente al público a fines de febrero. Así que todos los desesperanzados por otro 14 de febrero en soledad podrán inaugurar la plataforma con sus consultas sobre desamores, falta de compromiso y complejos de Edipo no resueltos.

Pero ¿cómo funciona Menta? ¿Cómo puede hacer un paciente novato para saber si su psicólogo debe ser lacaniano, humanista existencial o cognitivo-conductual sin tener que pasar horas frente a libros de psicología imposibles de digerir? A continuación, vamos a reproducir un diálogo hipotético que tuvimos con Menty, el bot de la plataforma.

—Hola, tengo un problema de pareja. Me separé, me siento solo y triste. No tengo ganas de salir de mi casa, a pesar de que mis amigos me visitan, y no siento ninguna motivación para trabajar.

—¡Hola! Soy Menty, tu asistente especializado en salud mental. Gracias por abrirte y compartir cómo te sientes. Lamento que estés pasando por un momento tan difícil tras tu separación. Es completamente normal sentir tristeza y soledad en estas situaciones, y es un proceso que puede ser realmente desafiante.

Lo que describes sugiere que podrías estar experimentando síntomas de depresión, como la tristeza profunda y la falta de motivación para socializar, incluso con amigos que se preocupan por ti. Es importante que sepas que no estás solo en esto y que hay formas de encontrar apoyo.

Te animo a que consideres hablar con un profesional como Luciano Romito. Él es licenciado en Psicología y tiene experiencia en ayudar a personas que atraviesan dificultades emocionales y de relación. Luciano puede ofrecerte un espacio seguro para explorar tus sentimientos y trabajar en tu bienestar emocional.

Recuerda que dar el paso de buscar ayuda es un acto de valentía y cuidado hacia ti mismo. Estoy aquí para apoyarte en este camino y deseo que encuentres la ayuda que necesitas. ¡Cuídate mucho! Menta tiene múltiples herramientas para los profesionales de salud mental.

Menty cruzó la información que le proporcionamos y, gracias a la tecnología de la inteligencia artificial, la comparó con lo que sabe de todos los profesionales que tiene cargados en su sistema, y eligió a quien considera más apto.

Por otro lado, Yamil Juri, en diálogo con MDZ, contó que los profesionales de la salud mental tendrán muchas herramientas para trabajar desde Menta. Se podrá pagar a través de la app, reservar turnos y Menta, quince minutos antes de la sesión, le hará un resumen al profesional de la historia clínica del paciente y de la última reunión.

Es decir, Menty también funcionará como secretario del profesional, asignando turnos, recordando detalles escritos por el profesional y resolviendo la cobranza.

Por eso, si no hacés match en Tinder y este 14 de febrero te sentís solo, tal vez podés hacer match en Menta y, quién te dice, hasta te sientas mejor.