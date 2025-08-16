El dueño de Tinder deberá pagar una multa millonaria

Tinder ha estado en el foco de las críticas esta semana debido a una demanda iniciada hace seis años por varios de sus usuarios.

Recientemente, se ha conocido la noticia de que la empresa que gestiona aplicaciones de citas como Tinder y OkCupid deberá pagar una multa millonaria. Se trata de Match Group, compañía que fue demandada, hace seis años por engañar a los usuarios para conseguir nuevas suscripciones.

En 2019, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, demandó a Match Group por ejercer prácticas engañosas en sus aplicaciones de citas. Ahora, la empresa llegó a un acuerdo para resolver el caso a través del pago de 14 millones de dólares para compensar a los usuarios afectados.

Te Podría Interesar Por qué este deporte se transformó en el nuevo Tinder

Apps de citas .jpg Usuarios de Tinder iniciaron la demanda hace seis años. ¿De qué se acusa al dueño de Tinder? La demanda de tasa que la compañía envió correos electrónicos publicitarios, sobre mensajes de remitentes, que ya había identificado como posibles Bots o ciber delincuentes, delincuentes. De este modo, intentó engañarlos para que paguen por sus suscripciones. Además, fue acusado de bloquear las cuentas de los usuarios, luego de intentar solicitar reintegros o de retener su dinero, sin prestarles los servicios abonados.