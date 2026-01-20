Apareció un misterioso contenedor flotando en Puerto Madryn y se activó un operativo de Prefectura

Ocurrió este lunes, cuando la Administración Portuaria de Puerto Madryn dio aviso a Prefectura por la caída de una unidad desde el muelle Almirante Storni.

Un contenedor de gran tamaño apareció flotando y quedó varado frente al Club Náutico Atlántico Sud, en la ciudad de Puerto Madryn, lo que motivó la intervención de la Prefectura Naval Argentina y generó sorpresa entre vecinos y autoridades.

El hecho se registró este lunes, cuando la Administración Portuaria de Puerto Madryn dio aviso a Prefectura por la caída de una unidad desde el muelle Almirante Storni. Según se informó, el contenedor cayó al agua como consecuencia de los fuertes vientos registrados en la zona durante la jornada.

Tras caer al mar, la estructura comenzó a ser arrastrada por la corriente hasta que quedó detenida frente a las instalaciones del club náutico, en un sector frecuentado por embarcaciones deportivas. Ante esta situación, personal de Prefectura Naval desplegó un operativo preventivo para asegurar el área y evitar riesgos para la navegación.

Mirá el video del contenedor en Puerto Madryn puerto madryn contenedor Rápidamente, distintos usuarios publicaron imágenes y videos del contenedor a las redes sociales y el episodio se viralizó rápidamente. El material fue replicado por distintos medios locales y nacionales.

Desde el portal Madryn Ahora se informó que se trató de un contenedor tipo reefer de 20 pies. De acuerdo con la información oficial, la unidad se encontraba vacía al momento del incidente, ya que estaba destinada a ser cargada con pescado congelado.