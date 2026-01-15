Apagón masivo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores: miles de usuarios reportan el corte de luz

La primera ola de calor del año provocó temperaturas extremas en el AMBA y vecinos reportaron cortes de luz en una jornada agobiante.

En este jueves caluroso en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se estima que las temperaturas máximas estén por encima de los 32,3 °C. En la primera ola de calor del año, que comenzó este lunes y se extenderá hasta este jueves, y a la espera de chaparrones hacia la tarde y la noche, varios usuarios reportaron cortes masivos de luz en distintos barrios del AMBA.

Algunos de los puntos de la Ciudad que reportaron cortes son Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, entre otros puntos de la Ciudad. Además, en en el Conurbano bonaerense también se registraron cortes de luz en Vicente López, Florida y Tigre.

Un corte de luz que afectó el tráfico y los servicios Según reportaron algunos usuarios en X, la falta de suministro eléctrico no sólo generó un apagón masivo en varios hogares, sino también en el tránsito, ya que varios semáforos dejaron de funcionar, lo que provocó demoras y caos vehicular en las principales avenidas. De esta forma, durante la primera gran ola de calor que enfrenta Buenos Aires, también se produjo el primer corte masivo de luz.

Por otro lado, tanto Edenor como Edesur aún no han emitido un comunicado respecto a estos cortes. Además, tanto la página de Edenor como la del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) estuvieron caídas brevemente.

Este apagón masivo no sólo habría afectado el tránsito en algunos barrios del AMBA, sino que también generó problemas en algunos servicios, donde algunos usuarios reportaron que la línea D estuvo brevemente interrumpida, mientras que la línea H operó momentáneamente con demora debido al corte del suministro eléctrico.