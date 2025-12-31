Apagón masivo en el AMBA: más de un millón de usuarios estuvieron sin luz durante la madrugada
Tanto Edesur como Edenor reportaron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hay más de 30 mil usuarios sin suministro.
Tanto Edesur como Edenor reportaron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hay más de 30 mil usuarios sin suministro.
Más de 30.000 usuarios permanecen sin servicio eléctrico este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras continúan las altas temperaturas. Los cortes de luz afectan a múltiples municipios del conurbano y barrios porteños, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).