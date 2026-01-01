Presenta:
Los usuarios en las redes compartieron fotos del apagón en el AMBA de madrugada.
Apagón masivo en el AMBA: más de 15.000 usuarios continúan sin luz en Año Nuevo

Tanto Edesur como Edenor reportaron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hay más de 15.000 usuarios sin suministro.

Más de 15.000 usuarios permanecen sin servicio eléctrico este 1 de enero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras continúan las altas temperaturas. Los cortes de luz afectan a múltiples municipios del conurbano y barrios porteños, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Año nuevo sin luz: más de 15.000 usuarios siguen sin suministro eléctrico

Este jueves, primer día del 2026, desde el ENRE informaron que más de 15.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en el AMBA. Se trata de 7.051 usuarios de Edenor y otros 10.395 de Edesur.

La cantidad de usuarios sin luz disminuye y llega a casi 15.000: cómo reportar una falla

Según la última información de ENRE, el total de usuarios sin suministro es de 14.301. Esta cifra es la más baja desde las 16 hs aproximadamente.

Por otro lado, la compañía Edesur utilizó sus redes sociales para explicar que, a través de su aplicación, se puede reportar fallas y demás trámites. Para bajar la app, disponible en Google Play y Apple Store, se puede hacer click acá o entrar a la Oficina Virtual acá.

Casi 30.000 usuarios siguen sin luz en el AMBA

El suministro eléctrico parecería restablecerse en algunas zonas del AMBA en medio del apagón masivo que inició el martes por la tarde. De acuerdo a la última información de ENRE, el total de usuarios sin suministro es de 26.360.

El total de usuarios que siguen sin luz asciende a 40.000

Según la última actualización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), realizada a las 16 hs, el total de usuarios sin suministro es de 37.367.

Casi 10.000 usuarios siguen sin luz en el AMBA

Pasadas las 13 horas del miércoles 31 de diciembre, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse en algunas zonas del AMBA en medio del apagón masivo que inició el martes por la tarde. Ahora, desde el ENRE informaron que 6.055 usuarios de Edesur y otros 2.234 usuarios de Edenor continúan sin luz en el último día del año.

Edesur inició un "operativo especial" para restablecer el suministro eléctrico en el AMBA

Este miércoles, 10.336 usuarios de Edesur permanecen sin luz en sus hogares, mientras que, los usuarios de Edenor afectados son otros 4.135. En ese contexto, desde Edesur emitieron un comunicado en el que informaron que se está llevando a cabo un "operativo especial".

"Montamos un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor, que afecta nuestra zona de concesión en la previa de Año Nuevo", reza el comunicado de Edesur, que agrega: "Cuadrillas, equipos técnicos y personal de atención al cliente trabajarán hoy y mañana para garantizar el normal suministro".

Edesur informó que están llevando a cabo un operativo especial ante el apagón masivo en el AMBA.

Finalmente, indicaron cuáles son los canales de atención de Edesur ante las fallas eléctricas:

  • WhatsApp: 11 6187 6995
  • Emergencias: 0800 333 3787
  • Atención Comercial: 0810 222 0200
El comunicado del Gobierno por el masivo apagón de luz

“Durante el seguimiento en tiempo real del evento, el ENRE detectó una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo”, expresaron en el comunicado del Gobierno.

“Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora", agregó el Gobierno Nacional, responsabilizando a Edesur.

Aún hay más de 10.000 usuarios sin luz este miércoles

De acuerdo con la última actualización del ENRE, este miércoles hay más de 10.000 usuarios en el AMBA que permanecen sin luz. En concreto, Edesur informó que son 12.538 los usuarios que no cuentan con suministro eléctrico este 31 de diciembre, mientras que Edenor confirmó que la cifra bajó a 592.

Así se vio el Obelisco por el apagón masivo en el AMBA

Así se vio el Obelisco sin luz por el masivo apagón en el AMBA.
Así se vio el Obelisco sin luz por el masivo apagón en el AMBA.

Los impactantes videos del apagón masivo en el AMBA

Cuántos usuarios no tuvieron luz durante la madrugada

Edesur informó que pasadas las 4 de la mañana de este miércoles permanecían sin energía eléctrica 34.726 usuarios, en un marco de fuerte exigencia del sistema. En tanto, Edenor reportó otros 952 hogares afectados. En el transcurso de la madrugada, los cortes en el AMBA alcanzaron un pico que superó el millón de usuarios sin luz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialEdesur/status/2006228329347653686&partner=&hide_thread=false
Cómo siguen los cortes de luz en el AMBA

Con la llegada de la noche al AMBA y después de un martes de altas temperaturas, el sitio del ENRE continúa mostrando varios cortes en algunas zonas. Según la página oficial del ente, Edesur reporta 32.473 cortes, mientras que Edenor reportó 4.337 a las 21. Así, hasta el momento, el total de usuarios sin suministro llega a los 36.810.

image
Cuántos cortes de luz hay en el AMBA en este momento

A partir de la información oficial difundida por el sitio web del ENRE en www.argentina.gob.ar/enre, se reportaron en total 35.978 cortes de luz: 30.991 correspondientes a Edesur y 4.987 a Edenor.

Actualización de la cantidad de cortes

En la nueva actualización sobre la cantidad de cortes, el sitio oficial del ENRE reportó que disminuyó en el caso de Edesur y, por el lado de Edenor, la cantidad de cortes aumentó. En total, Edesur reporta 26.854 cortes, mientras que Edenor reportó 5.425 en la última actualización a las 19:45.

Cómo siguen los cortes de luz en el AMBA

Dentro del sitio oficial que informa sobre los cortes de luz, se emite una actualización aproximadamente cada cinco minutos. En este caso, aumentó la cantidad de cortes a usuarios de Edesur, ya que se elevó de 25.322 a 38.078, mientras que los cortes en los servicios de Edenor aumentaron levemente, ya que pasó de 3.060 a 3.415, alcanzando así un total de 41.493 cortes en total.

¿Cuántos usuarios están sin luz en el AMBA?

A las 18 horas de este martes, 25.322 usuarios de Edesur y 3.060 de Edenor permanecen sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, totalizando 28.382 afectados. Esta cifra representa una disminución respecto al pico registrado pasadas las 16 horas, cuando el número de usuarios sin servicio alcanzó los 45.000, según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

¿Qué zonas están afectadas por los cortes de luz?

Los cortes realizados por Edesur se concentran en los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown, además de varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, las interrupciones de Edenor abarcan un territorio más extenso: Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.

image
En verde, las localidades que abarca Edenor. En amarillo, las zonas abarcadas por Edesur. Los puntos rojos son los cortes de media y alta tensión. Los azules, los de baja tensión.

En verde, las localidades que abarca Edenor. En amarillo, las zonas abarcadas por Edesur. Los puntos rojos son los cortes de media y alta tensión. Los azules, los de baja tensión.

¿Cómo consultar el estado del servicio eléctrico?

Los usuarios pueden verificar el estado de los cortes y las zonas afectadas ingresando a la página oficial del ENRE en www.argentina.gob.ar/enre, donde se actualiza la información en tiempo real.

¿Cómo evitar sobrecargas en el sistema eléctrico?

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se esperan 48 horas de altas temperaturas. Para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos, es necesario cuidar el consumo eléctrico durante las jornadas de calor extremo.

El uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo incrementa la demanda energética y puede generar picos en la red eléctrica. Las recomendaciones oficiales incluyen:

  • Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos: No utilizar varios aparatos de alto consumo al mismo tiempo para reducir picos de demanda y favorecer el ahorro energético.
  • Optar por electrodomésticos eficientes: Preferir equipos de bajo consumo y alta eficiencia energética.
  • Elegir clasificación energética A o superior: Al comprar un nuevo electrodoméstico, seleccionar aquellos que cuenten con clasificación energética A o superior para optimizar el consumo.

