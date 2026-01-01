Apagón masivo en el AMBA: más de 15.000 usuarios continúan sin luz en Año Nuevo
Tanto Edesur como Edenor reportaron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hay más de 15.000 usuarios sin suministro.
Más de 15.000 usuarios permanecen sin servicio eléctrico este 1 de enero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras continúan las altas temperaturas. Los cortes de luz afectan a múltiples municipios del conurbano y barrios porteños, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Este jueves, primer día del 2026, desde el ENRE informaron que más de 15.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en el AMBA. Se trata de 7.051 usuarios de Edenor y otros 10.395 de Edesur.
Según la última información de ENRE, el total de usuarios sin suministro es de 14.301. Esta cifra es la más baja desde las 16 hs aproximadamente.
Por otro lado, la compañía Edesur utilizó sus redes sociales para explicar que, a través de su aplicación, se puede reportar fallas y demás trámites. Para bajar la app, disponible en Google Play y Apple Store, se puede hacer click acá o entrar a la Oficina Virtual acá.
El suministro eléctrico parecería restablecerse en algunas zonas del AMBA en medio del apagón masivo que inició el martes por la tarde. De acuerdo a la última información de ENRE, el total de usuarios sin suministro es de 26.360.
Según la última actualización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), realizada a las 16 hs, el total de usuarios sin suministro es de 37.367.
Pasadas las 13 horas del miércoles 31 de diciembre, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse en algunas zonas del AMBA en medio del apagón masivo que inició el martes por la tarde. Ahora, desde el ENRE informaron que 6.055 usuarios de Edesur y otros 2.234 usuarios de Edenor continúan sin luz en el último día del año.
Este miércoles, 10.336 usuarios de Edesur permanecen sin luz en sus hogares, mientras que, los usuarios de Edenor afectados son otros 4.135. En ese contexto, desde Edesur emitieron un comunicado en el que informaron que se está llevando a cabo un "operativo especial".
"Montamos un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor, que afecta nuestra zona de concesión en la previa de Año Nuevo", reza el comunicado de Edesur, que agrega: "Cuadrillas, equipos técnicos y personal de atención al cliente trabajarán hoy y mañana para garantizar el normal suministro".
Finalmente, indicaron cuáles son los canales de atención de Edesur ante las fallas eléctricas:
“Durante el seguimiento en tiempo real del evento, el ENRE detectó una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo”, expresaron en el comunicado del Gobierno.
“Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora", agregó el Gobierno Nacional, responsabilizando a Edesur.
De acuerdo con la última actualización del ENRE, este miércoles hay más de 10.000 usuarios en el AMBA que permanecen sin luz. En concreto, Edesur informó que son 12.538 los usuarios que no cuentan con suministro eléctrico este 31 de diciembre, mientras que Edenor confirmó que la cifra bajó a 592.
Edesur informó que pasadas las 4 de la mañana de este miércoles permanecían sin energía eléctrica 34.726 usuarios, en un marco de fuerte exigencia del sistema. En tanto, Edenor reportó otros 952 hogares afectados. En el transcurso de la madrugada, los cortes en el AMBA alcanzaron un pico que superó el millón de usuarios sin luz.
INFORMACIÓN IMPORTANTEUna falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas.— Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025
Con la llegada de la noche al AMBA y después de un martes de altas temperaturas, el sitio del ENRE continúa mostrando varios cortes en algunas zonas. Según la página oficial del ente, Edesur reporta 32.473 cortes, mientras que Edenor reportó 4.337 a las 21. Así, hasta el momento, el total de usuarios sin suministro llega a los 36.810.
A partir de la información oficial difundida por el sitio web del ENRE en www.argentina.gob.ar/enre, se reportaron en total 35.978 cortes de luz: 30.991 correspondientes a Edesur y 4.987 a Edenor.
En la nueva actualización sobre la cantidad de cortes, el sitio oficial del ENRE reportó que disminuyó en el caso de Edesur y, por el lado de Edenor, la cantidad de cortes aumentó. En total, Edesur reporta 26.854 cortes, mientras que Edenor reportó 5.425 en la última actualización a las 19:45.
Dentro del sitio oficial que informa sobre los cortes de luz, se emite una actualización aproximadamente cada cinco minutos. En este caso, aumentó la cantidad de cortes a usuarios de Edesur, ya que se elevó de 25.322 a 38.078, mientras que los cortes en los servicios de Edenor aumentaron levemente, ya que pasó de 3.060 a 3.415, alcanzando así un total de 41.493 cortes en total.
A las 18 horas de este martes, 25.322 usuarios de Edesur y 3.060 de Edenor permanecen sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, totalizando 28.382 afectados. Esta cifra representa una disminución respecto al pico registrado pasadas las 16 horas, cuando el número de usuarios sin servicio alcanzó los 45.000, según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Los cortes realizados por Edesur se concentran en los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown, además de varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, las interrupciones de Edenor abarcan un territorio más extenso: Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.
Los usuarios pueden verificar el estado de los cortes y las zonas afectadas ingresando a la página oficial del ENRE en www.argentina.gob.ar/enre, donde se actualiza la información en tiempo real.
En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se esperan 48 horas de altas temperaturas. Para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos, es necesario cuidar el consumo eléctrico durante las jornadas de calor extremo.
El uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo incrementa la demanda energética y puede generar picos en la red eléctrica. Las recomendaciones oficiales incluyen: