Anticipan marejadas en Chile para los próximos días: las playas afectadas
En la previa del fin de semana XXL, la Armada de Chile emitió un aviso por marejadas anormales en la costa.
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso de marejadas del suroeste que afectará a gran parte del litoral del país, comprendido entre el Golfo de Penas y Arica, además del archipiélago Juan Fernández.
De acuerdo a la autoridad marítima, las marejadas empezarán este miércoles 11 de febrero y se extenderán durante el jueves 12 y viernes 13 de febrero.
Servimet detalló que los períodos de mayor intensidad del oleaje serán los siguientes:
- Golfo de Penas a Golfo de Arauco: entre 19:00 y 21:00 horas, y de 7:00 a 9:00 horas.
- Golfo de Arauco a Arica: entre 20:00 y 22:00 horas, y de 8:00 a 10:00 horas.
- Archipiélago Juan Fernández: entre 20:00 y 21:00 horas, y de 8:00 a 9:00 horas.
Ante el escenario descripto, las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de precaución, respetar las normas de seguridad vigentes y evitar el tránsito por zonas rocosas, el ingreso al mar durante el evento y la realización de actividades náuticas o deportivas sin autorización.