Anticipan marejadas en Chile para los próximos días: las playas afectadas

En la previa del fin de semana XXL, la Armada de Chile emitió un aviso por marejadas anormales en la costa.

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso de marejadas del suroeste que afectará a gran parte del litoral del país, comprendido entre el Golfo de Penas y Arica, además del archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo a la autoridad marítima, las marejadas empezarán este miércoles 11 de febrero y se extenderán durante el jueves 12 y viernes 13 de febrero.

marejadas la serena 3.jpg El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió un aviso por marejadas. Gentileza Servimet detalló que los períodos de mayor intensidad del oleaje serán los siguientes: