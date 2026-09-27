Anses retoma el calendario de pagos: quiénes cobran este lunes 28 de septiembre

Este lunes, la Anses cierra su calendario de pagos para jubilados y pensionados que superan la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma su calendario de pagos para cerrar el mes. Este lunes 28 de septiembre, el organismo previsional depositará los haberes correspondientes al último grupo de jubilados y pensionados que superan la mínima, junto con los beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber básico, el cronograma marca que este lunes percibirán sus ingresos aquellos titulares cuyos documentos terminen en 8 y 9. Cabe recordar que la liquidación para este grupo ya incluye el aumento del 2,11% dispuesto por la fórmula de movilidad vigente para este mes.

Quiénes cobran la última semana de septiembre. ALF PONCE MERCADO / MDZ Por su parte, los trabajadores que se encuentran inactivos y son titulares de la Prestación por Desempleo también finalizan su cronograma oficial. Al igual que los jubilados, este lunes tendrán depositado su dinero quienes posean DNI finalizado en los números 8 y 9.

Otras prestaciones que se pagan en septiembre Además de los depósitos con fecha específica, el organismo mantiene abiertas las acreditaciones para otras prestaciones que no dependen de la terminación del documento. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones de Pago Único (que incluyen las líneas por Matrimonio, Nacimiento y Adopción) continúan con su período de pago vigente para todas las terminaciones de DNI hasta el próximo 9 de octubre.