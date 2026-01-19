Anses: quiénes cobran este lunes 19 de enero según el calendario de pagos

Tras el fin de semana, el lunes 19 de enero se reanudan los pagos del calendario de pagos de la Anses , una fecha clave para miles de beneficiarios que esperan la acreditación de sus haberes. Como en cada jornada del cronograma, algunos cobros se organizan por terminación del DNI, mientras que otros no siguen ese criterio.

El organismo recordó que los pagos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria declarada y que el dinero queda disponible una vez acreditado, sin necesidad de asistir a una sucursal.

De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este lunes cobran los siguientes grupos:

Anses paga en enero haberes con aumento y bono para quienes cobran el mínimo.

Además, se acreditan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se cobran sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI .

En paralelo al avance del calendario de pagos, la Anses mantiene vigente en enero un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total del mes a $419.299,32.

En cuanto a las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzan los $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF se ubica en $62.765 para el primer tramo de ingresos.