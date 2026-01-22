Anses: quiénes cobran este jueves 22 de enero según el calendario de pagos

La Anses suma nuevos pagos este jueves 22 de enero y se amplía el alcance del calendario con más prestaciones.

Este jueves continúan las acreditaciones del calendario de pagos de la Anses.

Este jueves 22 de enero, la Anses continúa con el calendario de pagos del mes y se acreditan haberes para distintos grupos de beneficiarios. La jornada combina cobros organizados por terminación del DNI con otros pagos que no siguen ese criterio, además del inicio de una nueva prestación.

Desde el organismo recordaron que todos los depósitos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria informada y que el dinero queda disponible una vez acreditado.

Quiénes cobran hoy jueves, según la Anses Según el calendario de pagos de Anses, este jueves cobran los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con documentos terminados en 9.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo (AUE), con documentos terminados en 8. Además, continúan los pagos de las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI.