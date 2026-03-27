Anses hoy: quiénes cobran este viernes 27 de marzo según el DNI
La Anses paga jubilaciones, pensiones y desempleo este viernes 27 de marzo. Quiénes cobran según DNI y cómo consultar fecha y lugar.
La ANSES continúa con el calendario de pagos y este viernes 27 de marzo concentra depósitos clave para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones. En paralelo, los haberes ya fueron actualizados según la inflación informada por el INDEC, lo que impacta en los montos a cobrar.
Quiénes cobran ANSES este viernes 27 de marzo
Según el cronograma oficial, este viernes cobran los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: titulares con DNI terminados en 6 y 7
- Prestación por Desempleo: titulares con DNI terminados en 6 y 7
Los pagos se acreditan en las cuentas habituales o se pueden retirar según el medio asignado.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
Para verificar el día exacto y el canal de pago, ANSES ofrece distintas opciones:
- Ingresar al sitio oficial en la sección “Calendario de pagos”
- Acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en “Cobros”
- Usar la app Mi ANSES, en “Mis datos” → “Mis fechas de cobro”
- Utilizar la Atención Virtual, opción “Cuándo y dónde cobro”
Estos canales permiten confirmar la acreditación y evitar errores o demoras.
Cómo sigue el calendario de pagos
El cronograma continúa en los próximos días con las siguientes fechas:
- Jubilados y pensionados con DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
- Prestación por Desempleo (DNI 8 y 9): 30 de marzo
Asignaciones: fechas vigentes
Las asignaciones familiares y de pago único mantienen su esquema habitual:
- Asignación por Maternidad: se paga en la primera fecha del calendario, sin importar el DNI
- Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
- Primera quincena: del 10 de marzo al 10 de abril
- Segunda quincena: del 20 de marzo al 10 de abril
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- Todas las terminaciones de DNI: del 9 de marzo al 10 de abril
Aumentos ANSES: de cuánto es la suba
Los haberes se actualizan mensualmente según la inflación. Tras el último ajuste, se aplicó una suba del 2,8%, en línea con la variación de precios.
Con este incremento, la jubilación mínima se ubica en torno a los $359.000, mientras que el resto de las prestaciones también se actualiza bajo el mismo criterio.
Calendario ANSES: por qué es clave revisarlo
El calendario de la ANSES se organiza según la terminación del DNI y se actualiza de forma periódica. Por eso, siempre conviene chequear los canales oficiales antes de ir a cobrar.
Con pagos en marcha y haberes ajustados por inflación, el sistema previsional sigue avanzando con las acreditaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios en todo el país.