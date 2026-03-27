Anses hoy: quiénes cobran este viernes 27 de marzo según el DNI

La ANSES continúa con el calendario de pagos y este viernes 27 de marzo concentra depósitos clave para jubilados , pensionados y beneficiarios de prestaciones. En paralelo, los haberes ya fueron actualizados según la inflación informada por el INDEC, lo que impacta en los montos a cobrar.

Según el cronograma oficial, este viernes cobran los siguientes grupos:

Este viernes 27 de marzo Anses continúa con el pago de las jubilaciones y la Prestación por Desempleo. Foto: Télam

Anses publicó las fechas de cobro para asignaciones Foto: Télam

Los pagos se acreditan en las cuentas habituales o se pueden retirar según el medio asignado.

Para verificar el día exacto y el canal de pago, ANSES ofrece distintas opciones:

Estos canales permiten confirmar la acreditación y evitar errores o demoras.

Cómo sigue el calendario de pagos

El cronograma continúa en los próximos días con las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados con DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Prestación por Desempleo (DNI 8 y 9): 30 de marzo

Asignaciones: fechas vigentes

Las asignaciones familiares y de pago único mantienen su esquema habitual:

- Asignación por Maternidad: se paga en la primera fecha del calendario, sin importar el DNI

- Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

Primera quincena: del 10 de marzo al 10 de abril

Segunda quincena: del 20 de marzo al 10 de abril

- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de marzo al 10 de abril

Aumentos ANSES: de cuánto es la suba

Los haberes se actualizan mensualmente según la inflación. Tras el último ajuste, se aplicó una suba del 2,8%, en línea con la variación de precios.

Con este incremento, la jubilación mínima se ubica en torno a los $359.000, mientras que el resto de las prestaciones también se actualiza bajo el mismo criterio.

Calendario ANSES: por qué es clave revisarlo

El calendario de la ANSES se organiza según la terminación del DNI y se actualiza de forma periódica. Por eso, siempre conviene chequear los canales oficiales antes de ir a cobrar.

Con pagos en marcha y haberes ajustados por inflación, el sistema previsional sigue avanzando con las acreditaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios en todo el país.