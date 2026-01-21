Anses anticipa la fecha de cobro de la AUH en febrero
Anses confirmó el calendario de pagos de la AUH en febrero y anticipó un aumento en las prestaciones sociales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará un nuevo aumento en febrero, y con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre ya se puede anticipar el porcentaje de actualización. Además, el organismo comenzará a definir el calendario de pagos del segundo mes del año.
De acuerdo con estimaciones basadas en el esquema de movilidad vigente, el incremento será del 2,8%, lo que llevará los montos de las asignaciones a nuevos valores. En este contexto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzaría los $125.529,58, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad se ubicaría en $408.697,46.
A estos ingresos se suma, como cada mes, la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica. Para febrero, los valores quedarían establecidos de la siguiente manera: $52.250 para familias con un hijo o embarazo, $81.936 para hogares con dos hijos y $108.062 para quienes tienen tres o más hijos.
Calendario de pagos de Anses
El organismo previsional distribuirá los pagos de forma escalonada durante febrero, respetando la terminación del DNI de los beneficiarios. El cronograma completo será informado oficialmente en los próximos días, aunque el esquema habitual se mantiene sin modificaciones.
- DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
- DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
- DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
- DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
- DNI terminados en 5: martes 18 de febrero
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero
- DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero
- DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
- DNI terminados en 9: martes 24 de febrero
Un refuerzo clave para las familias
La confirmación del aumento y del calendario de pagos permite a las familias contar con mayor previsibilidad en la administración de sus ingresos. La combinación de la AUH, la Tarjeta Alimentar y los complementos vigentes continúa siendo un apoyo central en un contexto de inflación y presión sobre el consumo básico.