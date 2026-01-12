Anmat suspendió al Correo Argentino para la distribución de medicamentos

Anmat publicó en el Boletín Oficial la disposición que deja sin efecto una autorización al Correo Argentino.

Según Anmat, el establecimiento funcionaba como acondicionador secundario de especialidades medicinales para trazabilidad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la baja de la habilitación otorgada a Correo Oficial de la República Argentina S.A., tras detectar que el establecimiento no cumplía con un requisito esencial: contar con una dirección técnica profesional.

En la Disposición 12/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo señaló: “Dase de baja la habilitación otorgada a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A, cancelando el Legajo N° 7512, por los motivos detallados en el Considerando.”

El establecimiento afectado El local estaba habilitado como acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad, con domicilio en Estados Unidos 4850, Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, e identificado con el Legajo N° 7512.

El local estaba habilitado como acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad, con domicilio en Estados Unidos 4850, Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, e identificado con el Legajo N° 7512.

La disposición recuerda lo establecido en la Ley 16.463, que indica: "Las actividades (…) sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente."

Además, el Decreto 150/92 determina que: “Los establecimientos dedicados a la producción o fraccionamiento de medicamentos (…) deberán funcionar bajo la dirección técnica de profesionales universitarios farmacéuticos o químicos u otros profesionales con títulos habilitantes.”