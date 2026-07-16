Angélica Cocina Maestra presenta "Full Caviar Experience", una noche única junto a Margot Restaurant

El próximo 21 de julio, Angélica Cocina Maestra invita a vivir una experiencia gastronómica única donde el caviar será el protagonista.

El próximo 21 de julio, Angélica Cocina Maestra, el restaurante de Catena Zapata con su Estrella Michelin recientemente renovada, invita a vivir una experiencia gastronómica única donde el caviar, los grandes vinos blancos y espumantes, y la filosofía Wine First serán los protagonistas.

En esta oportunidad, recibirá al restaurante Margot para presentar la Full Caviar Experience, una cena de pasos creada por los chefs de Angélica, Juan Manuel Feijoo y Josefina Diana, junto al chef invitado de Margot, Agustín Beragiola.

Caviar, vinos y espumantes El menú fue diseñado a partir de una selección de vinos blancos y espumantes elegidos por Alejandro Vigil, con platos elaborados a base de ingredientes de estación, productos locales y vegetales de la huerta de Angélica. Como eje de la experiencia, los comensales disfrutarán de una cosecha especial de Black River Caviar, presente en distintos momentos del recorrido gastronómico para resaltar su armonía con los vinos y la cocina.

Menú Snacks

Trucha + Lemongrass

Pacú + Pollo

Labneh

Chocolate + Miel Incluye