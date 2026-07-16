Angélica Cocina Maestra presenta "Full Caviar Experience", una noche única junto a Margot Restaurant
El próximo 21 de julio, Angélica Cocina Maestra invita a vivir una experiencia gastronómica única donde el caviar será el protagonista.
El próximo 21 de julio, Angélica Cocina Maestra, el restaurante de Catena Zapata con su Estrella Michelin recientemente renovada, invita a vivir una experiencia gastronómica única donde el caviar, los grandes vinos blancos y espumantes, y la filosofía Wine First serán los protagonistas.
En esta oportunidad, recibirá al restaurante Margot para presentar la Full Caviar Experience, una cena de pasos creada por los chefs de Angélica, Juan Manuel Feijoo y Josefina Diana, junto al chef invitado de Margot, Agustín Beragiola.
Caviar, vinos y espumantes
El menú fue diseñado a partir de una selección de vinos blancos y espumantes elegidos por Alejandro Vigil, con platos elaborados a base de ingredientes de estación, productos locales y vegetales de la huerta de Angélica. Como eje de la experiencia, los comensales disfrutarán de una cosecha especial de Black River Caviar, presente en distintos momentos del recorrido gastronómico para resaltar su armonía con los vinos y la cocina.
Menú
Snacks
- Trucha + Lemongrass
- Pacú + Pollo
- Labneh
- Chocolate + Miel
Incluye
- Margot's Special Selection by Black River Caviar
- Maridaje de vinos blancos y espumantes seleccionado por Alejandro Vigil
Con esta propuesta, Angélica Cocina Maestra reafirma su compromiso con una gastronomía de origen, donde el vino guía la creación de cada plato y los grandes productos del mundo encuentran una interpretación profundamente vinculada al paisaje y la identidad de Mendoza.
Angélica por Margot – Full Caviar Experience
Fecha: Lunes 21 de julio
Hora: 20:00 hs
Valor: $140.000 por persona
Reservas: 261 341 1729