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Alta montaña: suspenden el tránsito en la Ruta 7 por el choque de dos camiones

Las autoridades de alta montaña informaron de un accidente a la altura de Potrerillos. El tránsito se encuentra momentáneamente suspendido.

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Dos camiones impactaron en el camino de alta montaña.

Dos camiones impactaron en el camino de alta montaña.

Osvaldo Valle

Este domingo, las autoridades de alta montaña informaron que el tránsito por la Ruta 7 se encuentra suspendido debido a un accidente vial entre dos camiones a la altura del río Cacheuta, en Potrerillos.

Según informaron, el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1.087 de la Ruta 7, a la altura del puente del río Cacheuta. El mismo habría ocurrido debido a la presencia de hielo en el puente.

Trabajan en el lugar efectivos de Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza de la Comisaría N°53 de Potrerillos para reestablecer el tránsito lo antes posible.

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Dos camiones impactaron en el camino de alta montaña.

En qué horario está abierto el paso a Chile

Si bien momentáneamente el tránsito en la Ruta 7 se encuentra suspendido, el paso a Chile permanece habilitado en horario invernal para todo tipo de vehículos.

Desde ayer, Chile realizó la modificación de su huso horario y volvió a colocar sus relojes en GMT -3, por lo que el horario de cruce se encuentra unificado. Los vehículos podrán hacerlo de 9hs a 21hs.

El tiempo en alta montaña

Según el pronóstico de OVM, en alta montaña habrá poca nubosidad con frío moderado a severo, una mínima que puede alcanzar los -20°C y una máxima que rondará -2°C. A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas:

  • Uspallata: -3°
  • Punta de Vacas: -9°
  • Puente del Inca: -12°
  • Las Cuevas: -13°

Por su parte el paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, permanece cerrado para todo tipo de vehículos.

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