Alta montaña: suspenden el tránsito en la Ruta 7 por el choque de dos camiones
Las autoridades de alta montaña informaron de un accidente a la altura de Potrerillos. El tránsito se encuentra momentáneamente suspendido.
Este domingo, las autoridades de alta montaña informaron que el tránsito por la Ruta 7 se encuentra suspendido debido a un accidente vial entre dos camiones a la altura del río Cacheuta, en Potrerillos.
Según informaron, el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1.087 de la Ruta 7, a la altura del puente del río Cacheuta. El mismo habría ocurrido debido a la presencia de hielo en el puente.
Trabajan en el lugar efectivos de Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza de la Comisaría N°53 de Potrerillos para reestablecer el tránsito lo antes posible.
En qué horario está abierto el paso a Chile
Si bien momentáneamente el tránsito en la Ruta 7 se encuentra suspendido, el paso a Chile permanece habilitado en horario invernal para todo tipo de vehículos.
Desde ayer, Chile realizó la modificación de su huso horario y volvió a colocar sus relojes en GMT -3, por lo que el horario de cruce se encuentra unificado. Los vehículos podrán hacerlo de 9hs a 21hs.
El tiempo en alta montaña
Según el pronóstico de OVM, en alta montaña habrá poca nubosidad con frío moderado a severo, una mínima que puede alcanzar los -20°C y una máxima que rondará -2°C. A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas:
- Uspallata: -3°
- Punta de Vacas: -9°
- Puente del Inca: -12°
- Las Cuevas: -13°
Por su parte el paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, permanece cerrado para todo tipo de vehículos.