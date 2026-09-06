Alta montaña: suspenden el tránsito en la Ruta 7 por el choque de dos camiones

Este domingo, las autoridades de alta montaña informaron que el tránsito por la Ruta 7 se encuentra suspendido debido a un accidente vial entre dos camiones a la altura del río Cacheuta, en Potrerillos.

Según informaron, el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1.087 de la Ruta 7, a la altura del puente del río Cacheuta. El mismo habría ocurrido debido a la presencia de hielo en el puente.

Trabajan en el lugar efectivos de Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza de la Comisaría N°53 de Potrerillos para reestablecer el tránsito lo antes posible.

Si bien momentáneamente el tránsito en la Ruta 7 se encuentra suspendido, el paso a Chile permanece habilitado en horario invernal para todo tipo de vehículos.

Desde ayer, Chile realizó la modificación de su huso horario y volvió a colocar sus relojes en GMT -3, por lo que el horario de cruce se encuentra unificado. Los vehículos podrán hacerlo de 9hs a 21hs.

El tiempo en alta montaña

Según el pronóstico de OVM, en alta montaña habrá poca nubosidad con frío moderado a severo, una mínima que puede alcanzar los -20°C y una máxima que rondará -2°C. A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas:

Uspallata: -3°

Punta de Vacas: -9°

Puente del Inca: -12°

Las Cuevas: -13°

Por su parte el paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, permanece cerrado para todo tipo de vehículos.