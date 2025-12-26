Alta montaña: liberaron 70 vehículos encapsulados y hay una hora de demora en el paso a Chile

El intenso movimiento de turistas que buscan cruzar la frontera hacia Chile generó durante la jornada de este viernes demoras intermitentes en el corredor internacional.

El intenso movimiento de turistas que buscan cruzar la frontera hacia Chile generó durante la jornada de este viernes demoras intermitentes en el corredor internacional, lo que obligó a las autoridades a activar de manera preventiva el protocolo de contingencia en alta montaña.

Durante las horas de mayor congestión, y ante la acumulación de vehículos en el complejo chileno, se habilitaron los playones de estacionamiento de Uspallata y Penitentes con el objetivo de ordenar el ascenso y evitar la saturación de la Ruta Nacional 7, especialmente en sectores de riesgo.

Con el avance de la jornada, la situación comenzó a normalizarse de manera progresiva. Según la última actualización oficial, unos 70 vehículos livianos fueron trasladados en modalidad de “cápsula” desde el pulmón de aparcamiento de Penitentes hacia el complejo Los Libertadores, lo que permitió descomprimir el corredor.