Las peligrosas maniobras realizadas por dos camioneros en alta montaña

Un video filmado por un camionero encendió la alarma por la seguridad vial en las rutas de alta montaña. En las imágenes se observa cómo otro conductor realiza un sobrepaso indebido en un tramo señalizado con doble línea amarilla. "Para que vean por qué hay muertos después", asegura el camionero que filmó el video.

La grabación muestra el momento exacto en el que el camión invade el carril contrario para adelantar, pese a la prohibición expresa y a la escasa visibilidad del sector. La escena refleja una maniobra peligrosa que puso en riesgo no solo a los involucrados, sino también a terceros que pudieran circular en sentido contrario.

Mirá el video: Maniobra peligrosa en alta montaña Según relataron testigos, el video fue registrado desde la cabina de un transporte que circulaba detrás. “Mirá lo que hace. Es un peligro”, se escucha decir al camionero que filmó la secuencia, mientras el vehículo adelantado vuelve de manera brusca a su carril. El testigo de la situación agregó que otro camión realizó una maniobra similar unos segundos antes.