Alta montaña: intensas nevadas y tránsito habilitado hasta Horcones

Debido a las fuertes nevadas registradas en alta montaña, la Ruta 7 se encuentra habilitada únicamente hasta la zona de Horcones.

A la espera de novedades respecto a la reapertura del paso a Chile, el tiempo en alta montaña vuelve a ser protagonista, con intensas nevadas en diferentes localidades. Es por ello que las autoridades informaron que la Ruta 7 se encuentra en condiciones de transitabilidad únicamente hasta la zona de Horcones.

El parte diario confirmó que a partir de la zona de Horcones y hasta la boca del Túnel internacional, el estado del camino es no transitable, por lo que no se encuentra habilitado.

A su vez, solicitan precaución al momento de circular en las zonas habilitadas por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo. También informaron sobre la obligatoriedad del uso de cadenas y respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades.