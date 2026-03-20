Alertan por la caída del porcentaje de vacunación infantil y piden completar esquemas

La vacunación infantil en Argentina atraviesa un escenario de alerta. En la última década, las tasas de cobertura registraron un descenso sostenido y, según aseguran los especialistas, aún no logran recuperarse a los niveles necesarios para garantizar una protección comunitaria adecuada.

Según datos recientes, para alcanzar una inmunidad segura se requiere que al menos el 95 % de la población tenga el esquema completo. Sin embargo, en algunas vacunas ese porcentaje cayó al 83 %, lo que encendió la preocupación de especialistas y autoridades sanitarias.

Desde el Hospital Italiano remarcaron que cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación en tiempo y forma es clave no solo para proteger a cada niño, sino también al conjunto de la sociedad. “Las vacunas son seguras, efectivas y han demostrado su beneficio en millones de personas”, explicó la infectóloga pediátrica Analía de Cristófano.

Uno de los ejemplos más claros es la vacuna triple viral, que previene sarampión, rubéola y paperas. Actualmente presenta una cobertura cercana al 83 % en la primera dosis y apenas un 67 % en la segunda, con niveles aún más bajos en los refuerzos escolares.

La baja en la vacunación no es reciente. De acuerdo con los especialistas, comenzó a evidenciarse entre 2015 y 2016 y se profundizó durante la pandemia, cuando muchos controles médicos fueron postergados. Aunque hubo una recuperación parcial, los niveles siguen por debajo de lo recomendado.

Este fenómeno no es exclusivo del país. Organismos internacionales como la OMS y UNICEF advirtieron que la pandemia provocó el mayor retroceso en vacunación de los últimos 30 años a nivel global.

Reaparición de enfermedades controladas

El riesgo principal de esta caída es la reaparición de enfermedades que ya estaban controladas. El caso del sarampión es paradigmático: aunque la región había sido declarada libre, en los últimos años se registraron brotes vinculados al ingreso del virus desde otros países.

Las causas de este descenso son múltiples. A las dificultades de acceso al sistema de salud se suman esquemas incompletos, postergación de controles y, en menor medida, dudas generadas por información errónea en redes sociales.

En este contexto, los especialistas recomiendan consultar siempre con profesionales de la salud y recurrir a fuentes oficiales. También insisten en la importancia de completar los refuerzos, fundamentales para sostener la inmunidad a lo largo del tiempo.

“La vacunación es un acto individual, pero también colectivo”, sostienen desde el Hospital Italiano. Mantener altos niveles de cobertura no solo protege a quienes reciben las dosis, sino también a las personas más vulnerables, como bebés o pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.