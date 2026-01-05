Alerta por tormentas en Mendoza: el calor afloja y siguen las advertencias para el Este y el Sur mendocino
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarillo por tormentas para este martes en amplias zonas de Mendoza.
El escenario meteorológico en Mendoza confirma la continuidad de la inestabilidad, aunque con algunos cambios respecto a lo previsto. El calor comienza a ceder levemente, pero las tormentas siguen en agenda y el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional( SMN) se mantiene vigente para amplias zonas de la provincia.
El alerta por tormentas continúa en Mendoza
De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el alerta amarillo por tormentas se sostiene para la mañana de este martes en el Sur provincial —que incluye General Alvear y la zona baja de San Rafael—, mientras que hacia la tarde el riesgo se trasladará al Este mendocino, abarcando el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
En esas regiones se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.
Martes con tormentas aisladas y leve descenso de la temperatura
Según el pronóstico de meteorólogos locales, este martes 6 de enero se presentará con nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañado por un leve descenso de la temperatura respecto al inicio de la semana. Se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, lo que marca un alivio parcial tras las jornadas de calor intenso.
Para el miércoles, en tanto, se espera una jornada más estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que volverán a subir, con registros cercanos a los 35°C. El jueves regresaría la inestabilidad con tormentas y un descenso marcado de la temperatura, mientras que el viernes se anticipa con condiciones más estables y máximas en torno a los 28°C.
Recomendaciones ante el alerta meteorológico
Desde los organismos oficiales recomiendan seguir de cerca la evolución del pronóstico, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas y circular con precaución, especialmente en rutas del Este y el Sur provincial. El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se aconseja mantenerse informado y atender las indicaciones de los servicios de emergencia.