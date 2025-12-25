Alerta por ola de calor en Buenos Aires: a cuánto llegará la temperatura y qué días estalla el termómetro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que la semana que viene habrá una cola de calor que durará tres días en Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo estará el tiempo en los últimos días del año y anticipó la llegada de una nueva ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según los especialistas, el próximo lunes 29 de diciembre comenzarán a subir las temperaturas, lo que se extenderá, en principio, hasta el miércoles 31.
¿Cuándo empieza la ola de calor en Buenos Aires, según el SMN?
El próximo lunes 29 de diciembre se espera una mínima de 22° y una máxima de 34°, con cielo algo a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Por la mañana, se anticipan vientos del norte a velocidades entre 7 y 12 km/h, mientras que para la tarde y la noche, los vientos soplarán desde el noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.
El martes 30, la mínima será de 24° y la máxima de 35°, con cielo algo a parcialmente nublado. Por la mañana, los vientos soplarán desde el noroeste y por la tarde, desde el sector norte. En ambos casos, lo harán a velocidades entre 13 y 22 km/h.
Para el miércoles 31 de diciembre, la mínima será otra vez de 24° y la máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada y la mañana, habrá vientos del sector norte a velocidades entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde y la noche, se esperan vientos del este a velocidades entre 13 y 22 km/h.
Pronóstico extendido hasta el domingo en Buenos Aires
- Jueves 25 de diciembre: mínima de 20° y máxima de 30°, con cielo mayor a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Se esperan vientos del noreste a velocidades entre 13 y 31 km/h.
- Viernes 26 de diciembre: la mínima será de 22°, con cielo despejado durante la madrugada y algo nublado a la mañana y a la tarde, donde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h. La máxima llegará a 34°.
- Sábado 27 de diciembre: para la madrugada y la mañana se pronóstica una mínima de 23° con una probabilidad entre 10% y 40% de chaparrones. Hacia la tarde y la noche, la máxima llegará a 33°, con cielo parcialmente nublado y vientos del suroreste.
- Domingo 28 de diciembre: mínima de 21° y máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector este.