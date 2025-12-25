Alerta por ola de calor en Buenos Aires: a cuánto llegará la temperatura y qué días estalla el termómetro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo estará el tiempo en los últimos días del año y anticipó la llegada de una nueva ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según los especialistas, el próximo lunes 29 de diciembre comenzarán a subir las temperaturas, lo que se extenderá, en principio, hasta el miércoles 31.

¿Cuándo empieza la ola de calor en Buenos Aires, según el SMN? El próximo lunes 29 de diciembre se espera una mínima de 22° y una máxima de 34°, con cielo algo a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Por la mañana, se anticipan vientos del norte a velocidades entre 7 y 12 km/h, mientras que para la tarde y la noche, los vientos soplarán desde el noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

El martes 30, la mínima será de 24° y la máxima de 35°, con cielo algo a parcialmente nublado. Por la mañana, los vientos soplarán desde el noroeste y por la tarde, desde el sector norte. En ambos casos, lo harán a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Para el miércoles 31 de diciembre, la mínima será otra vez de 24° y la máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada y la mañana, habrá vientos del sector norte a velocidades entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde y la noche, se esperan vientos del este a velocidades entre 13 y 22 km/h.