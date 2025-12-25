Verano: los alimentos que hay que comer para combatir la ola de calor

En verano las altas temperaturas pueden ser muy perjudiciales para la salud de las personas. Es por eso que se recomiendan ciertos cuidados básicos para no tener problemas y una alimentación saludable. Eso ayudará a sobrevivit a las altas temperaturas.

El aumento de la temperatura hace que en ocasiones el organismo pierda la capacidad de autorregularse lo que termina derivando en un golpe de calor. Esto ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados.

La clave de esto no solo es tratarlo sino tratar de incorporar hábitos inteligentes. En días de verano con calor extremo la hidratación es la clave. No hay que esperar a sentir sed. Se aconseja beber agua mineral, jugos frutales sin azúcar añadida o infusiones frías.

En verano los licuados naturales son muy recomendados por los especialistas.

Este batido es una base ideal para licuados tropicales.

La digestión también genera calor corporal por eso incorporar alimentos pesados lleva al cuerpo a trabajar de más en un momento donde está estresado por el clima.

Los expertos recomiendan optar por comidas ligeras, naturales y de fácil digestión. Las ensaladas, frutas de estación, tartas vegetales y licuados son ideales por su alto contenido de agua y nutrientes.

Por otra parte, se recomienda evitar el consumo de grasas saturadas, frituras y alimentos con exceso de sodio o azúcar, ya que dificultan la hidratación interna.

Es un gran error tratar de refrescarse con gaseosas o alcohol porque tienen un efecto diurético que favorecen la deshidratación.